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Финансы ,  
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Аналитики предсказали снижение ипотечных ставок до 8,5% в 2020 году
По итогам 2020 года ставка по ипотеке составит 8,5%, считают в агентстве НКР. Однако столь низкие ставки могут быть доступны не для всех, а самому снижению может помешать геополитика, утверждают опрошенные РБК эксперты
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Средняя ставка по новым ипотечным кредитам снизится до 8,5% по итогам 2020 года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК. Таким образом, ставка уже в следующем году может приблизиться к 8% — уровню, заданному в майском указе президента Владимира Путина на 2024 год. В сентябре средняя ставка по новым ипотечным кредитам составила 9,68%, следует из данных «Дом.РФ» (институт развития в жилищной сфере).

В НКР ожидают, что по итогам четвертого квартала средние ставки по ипотеке достигнут 9,2−9,3% (это исторический минимум) на фоне еще одного снижения ключевой ставки. Ниже 9% ставка опустится уже в первой половине 2020 года, говорится в исследовании. Достижение уровня 8% по новым выдачам возможно и при ключевой ставке около 5,5%.

  • К снижению ставок банки подтолкнет усиливающаяся конкуренция. Борьбу за заемщика аналитики объясняют профицитом ликвидности банков на фоне слабого корпоративного кредитования и ожидаемого охлаждения необеспеченной розницы.
  • Дополнительный импульс рынку в 2020 году придаст новый виток сделок по рефинансированию ипотечных кредитов. При ставке ниже 9% на рынок выйдут заемщики, получавшие кредиты в конце 2016 года и в 2017 году по ставкам 11% и выше.
  • Снижение ставок ускорилось бы в случае более быстрого развития рынка однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), которые выпускаются под поручительство «Дом.РФ».
  • Среди других факторов, положительно влияющих на рынок ипотеки, аналитики называют существенный рост площади жилья, которое можно приобрести на средний ипотечный кредит (по итогам августа 2019 года это соотношение достигло 38 кв. м, что почти на 4 кв. м больше, чем в августе 2017 года), и популярность льготной «семейной ипотеки», позволяющей взять кредит по ставке ниже 6%.

В НКР прогнозируют, что по итогам 2019 года объем новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) составит около 2,7 трлн руб., что сопоставимо с результатами 2018 года (2,66 трлн руб.). В 2020 году на фоне приближения ставок к 8,5% аналитики ожидают роста объема новой выдачи дополнительно на 5–10% (до 2,8–3 трлн руб.). С учетом рефинансирования объем ипотечного кредитования может составить 3−3,4 трлн руб.

Сейчас у ведущих банков появляется все больше ипотечных продуктов со ставкой от 9% и ниже, сообщил РБК аналитический центр «Дом.РФ»: «С учетом динамики ожидаемой инфляции и стоимости фондирования «Дом.РФ» считает достижение ставки 8,5% в 2020 году полностью реалистичным сценарием».

Уровень 8,5% может быть достигнут, но не для широкого круга заемщиков, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, а для наиболее перспективных для банков категорий: зарплатных клиентов, клиентов с большим первоначальным взносом, а также клиентов, приобретающих жилье у застройщиков — партнеров банков, в том числе тех, кого банки кредитуют по эскроу-счетам.

Базовый прогноз S&P по ставке ипотеки на 2020 год не предусматривает столь резкого снижения ставок. Они составят 9,3–9,5%, не исключено, что ставка опустится до 9%, говорит РБК аналитик агентства Сергей Вороненко. «8,5% на перспективу 2020 года — это достаточно оптимистично», — считает он. Устойчивое сохранение макроэкономических показателей, уровня инфляции и цен на жилье продолжит стимулировать спрос на 10–12% с точки зрения роста портфеля, но «малейшее колебание» на финансовых рынках и геополитика могут негативно повлиять на стоимость фондирования, предупреждает эксперт.

Подробнее о том, каких ставок по ипотеке стоит ждать в следующем году, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Павел Казарновский
Теги: НКР, ипотека
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