Банки выдали рекордный объем ипотеки перед ужесточением госпрограммы

Спрос на ипотеку резко вырос в декабре в преддверие повышения ставки по льготной госпрограмме. В результате выдачи достигли рекордных за многие годы 700 млрд руб., показывают данные Frank RG

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Объем выданных в декабре ипотечных кредитов российскими банками превысил 700 млрд руб. Это рекордный показатель месячных выдач за все время ведения статистики, с декабря 2013 года, следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК.

Декабрьские выдачи ипотеки на 7,82% превышают аналогичный показатель прошлого года, и на 47,2% — показатель ноября.

При этом число выданных жилищных кредитов в декабре составило 177,9 тыс. Это на 37,1% больше, чем в ноябре, но на 7,5% меньше прошлогоднего показателя. Средний чек за год вырос на 16,5%, за месяц — на 7,4%, до 3,9 млн руб.

Причины декабрьского бума на ипотеку

Рекордный объем ипотечных выдач в декабре может быть обусловлен стремлением заемщиков «вскочить в последний вагон» перед трансформацией льготной госпрограммы, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. С этого года решением правительства размер предельной ставки по такой программе повышен с 7 до 8%.

Ускорение темпов выдач действительно могло быть связано с рисками окончания льготных программ, соглашается старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В пользу роста среднего чека на фоне снижения цен на недвижимость, возможно, сыграло то, что в условиях неопределенности на финансовых рынках вложения в недвижимость представляются наиболее надежными, рассуждает Беликов: «Руководствуясь такими соображениями, граждане могли увеличить масштаб инвестиций в недвижимость под конец года, в том числе за счет заемных средств, пока не изменились условия льготных программ». Пивень же считает, что рост среднего чека связан прежде всего с ростом цен на жилье.

Как выдавались другие розничные кредиты в декабре

Всего физлицам в декабре выдано кредитов на сумму около 1,4 трлн руб. За месяц показатель прибавил 22,7%, за год снизился на 0,5%. За весь прошлый год объем выданных кредитов физическим лицам составил 10,66 трлн руб. Для сравнения, в 2021 году было выдано 14,14 трлн руб., в пандемийном 2020-м — 10,56 трлн руб. То есть в прошлом году на фоне проведения специальной военной операции и вызванного кризиса произошел откат рынка к показателям 2020-го.

POS-кредитование также показало рекордный объем выдач за весь наблюдаемый период — 46,9 млрд руб. Всего было выдано 1,9 млн таких кредитов. эти показатели за год выросли на 0,98 и 91,8% соответственно. Средний чек составил 24,3 тыс. руб.

Декабрьский объем выдачи кредитов наличными был рекордным за весь истекший год — 558 млрд руб., но это меньше показателя декабря 2021-го на 5,2%. Число выданных кредитов наличными составило 2,4 млн. За год показатель вырос на 21,5%, за месяц — на 8,2%. Средний чек при этом упал и составил 228,4 тыс. руб., что меньше прошлогоднего показателя на 22%, а минувшего ноября — на 4%.

Объем автокредитования в декабре, наоборот, показал годовое снижение — на 27,8%, до 72,1 млрд руб. Всего было выдано 58,1 тыс. таких кредитов (годовое падение на 27,6%). Но за месяц эти показатели немного выросли — 7,6 и 1,7% соответственно. Средний чек составил 1,2 млн руб.

Что происходит с розничным кредитованием

«Декабрьские выдачи были сделаны на выдохе некоторого облегчения после социального напряжения октября и ноября, а в ипотеке также отразили позитивные настроения от факта продления льготных программ», — рассуждает независимый эксперт Ольга Ульянова. В декабре банки активно пытались сформировать как можно больше источников процентного дохода в рознице, пользуясь повышенным предновогодним спросом, до вступления в силу ограничений выдач в зависимости от долговой нагрузки заемщиков и более заметного ухудшения кредитоспособности заемщиков, которое еще будет наблюдаться, добавляет Беликов.

Просадка среднего чека в кредитах наличными при поддержании общего объема выдач иллюстрирует ухудшение кредитоспособности и повышенную долговую нагрузку заемщиков: спрос на заемные средства для покрытия возросших расходов, на рефинансирование существующей задолженности сохраняется на высоком уровне, но выдавать столько же средств в одни руки банки уже не решаются из-за возросших рисков, говорит Беликов.

Прогноз на 2023 год

В этом году рынок розничного кредитования уже не будет вести себя так же, как в 2020–2021-м, считает Беликов: «Несмотря на то что показатели 2022 года близки к значениям 2020 года и, так же как по мере выхода из острой фазы пандемии, в этом году наблюдалось восстановление кредитования после спада, за этим периодом уже не последует устойчивый и масштабный рост». Основной причиной отсутствия роста он называет возросшую долговую нагрузка населения в сочетании с макроэкономическими проблемами, такими как повышенная инфляция.

Рост кредитования физлиц в 2023 году продолжится, не согласен Пивень из АКРА: «Мы ожидаем более активного роста потребительского кредитования — банки сохраняют аппетит к риску в данном сегменте и будут стремиться наращивать портфель, несмотря на введенные Банком России ограничения».

Ульянова полагает, что волатильность объемов выдач розничных кредитов в 2023 году сохранится и будет зависеть не только и не столько от экономических факторов, сколько от внутренней и геополитики, включая новостной фон, санкционную риторику, укрепление или ослабление связей с международными партнерами, что влияет на эмиграционные, трудовые и торговые потоки, а также на потоки капитала.

«Если же вернуться к факторам экономическим, то в части доходов и платежеспособности домохозяйств радостных новостей они не сулят, а значит банки будут снижать объемы выдач. А если банки не справятся или им недостанет консерватизма — поможет регулятор, который также проявляет беспокойство по поводу закредитованности населения и высокой стоимости залоговой недвижимости. Впрочем, последний фактор уже начал заметно корректироваться, что как раз подтверждает обоснованность высказанных ранее опасений со стороны ЦБ», — заключает Ульянова.