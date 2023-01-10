Почти треть россиян назвали кредиты «путем в долговую яму»

За последние 15 лет количество россиян, считающих кредиты хорошей возможностью купить желаемое упало в 3,6 раза. За это же время доля тех, кто видит в заемных деньгах опасность выросла почти вдвое

Большинство россиян разделяют мнение о том, что кредит — это прямая дорога в долговую яму, выяснили эксперты сервиса SuperJob (результаты исследования есть у РБК).

В поддержку этого суждения высказался 61% опрошенных жителей страны. Больше было только в 2016 году, когда такую мысль разделяли 62% респондентов. В 2021 году сторонников этого суждения было 50% респондентов, а в 2020 — меньше половины (47%).

При этом 13% участников исследования убеждены, что кредит — это прекрасная возможность приобрести желаемое сразу. Доля тех, кто положительно относится к покупкам в кредит уменьшилась с 2007 года в разы. Тогда в займах видели больше возможностей 47% опрошенных. Число тех, кто видит в кредитах лишь отрицательные стороны напротив, выросло с 33% в 2007 году до 61% в 2023 году.

Реально пользовались кредитами в последние полгода только треть опрошенных (33%), а 67% не прибегали к этому средству за последние месяцы.

Опрос проходил 21 декабря 2022 года — 9 января 2023 года в 518 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

В ноябре 2022 года российские банки одобрили физическим лицам 2,29 млн потребительских кредитов на 505,8 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG.



Причем, по сравнению с октябрем выдачи в количественном выражении выросли на 11,5%, а в денежном — на 3%. Рост необеспеченного кредитования произошел после двух месяцев спада: в сентябре на фоне объявленной частичной мобилизации объем выдачи потребкредитов сократился на 3,8%, а в октябре — еще на 4,4%.

Всего, по данным Frank RG, в ноябре россияне взяли кредиты в банках на 1,096 трлн — на 5,4% больше, чем месяцем ранее. В рост пошли не только потребительские кредиты, но и объем выданной ипотеки, автокредиты и POS-кредиты.

