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Банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их семей

Банки реструктурировали кредиты мобилизованных и их родных на ₽58,8 млрд
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и членов их семей на общую сумму 58,8 млрд руб. Об этом газете «Известия» сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«На 30 ноября уровень реструктуризаций по кредитам мобилизованных граждан примерно в два раза ниже, чем показывали наши оценки в сентябре», — отметила Данилова.

В целом в сегменте потребительского кредитования реструктурировано 2,2% задолженности, тогда как «во время пандемии [коронавируса] реструктуризации доходили до 5,5%» кредитного портфеля, указала директор департамента. В ипотечном кредитовании доля реструктуризаций растет еще медленнее — всего 1% портфеля против 4,4% в пандемию.

По данным Центробанка, в ноябре общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. против 200 тыс. в октябре, то есть сократилось на 8,4%.

7 октября президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для контрактников, мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, и членов их семей. Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Отсрочка может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в боевых действиях на Украине.

Обратиться за кредитными каникулами можно не позднее 31 декабря 2023 года, а дата начала льготного периода не может быть установлена раньше 21 сентября — дня, когда в России объявили частичную мобилизацию.

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