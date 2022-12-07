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Финансы ,  
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Выдачи потребкредитов выросли после просадки на фоне мобилизации

Frank RG: объем выдачи потребкредитов в России в ноябре превысил ₽500 млрд
Выдачи кредитов наличными в ноябре увеличились на 3%, оценили эксперты Frank RG. Рост зафиксирован после двух месяцев сжатия рынка, которое началось на фоне объявленной в России частичной мобилизации
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ноябре 2022 года российские банки одобрили физическим лицам 2,29 млн потребительских кредитов на 505,8 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG (данные есть у РБК).

По сравнению с октябрем выдачи в количественном выражении выросли на 11,5%, а в денежном — на 3%. Восстановление в сегменте необеспеченного кредитования наметилось после двух месяцев спада: в сентябре на фоне объявленной частичной мобилизации объем выдачи потребкредитов сократился на 3,8%, а в октябре — еще на 4,4%. В абсолютном выражении сумма предоставленных за отчетный месяц беззалоговых ссуд все еще уступает результатам сентября (513,7 млрд руб.).

Всего, по данным Frank RG, в ноябре россияне взяли кредиты в банках на 1,096 трлн — на 5,4% больше, чем месяцем ранее. Результат оказался сопоставим с уровнями августа этого года. Восстановление показали не только кредиты наличными.

  • Объем выданной ипотеки по сравнению с октябрем увеличился на 6,4%, до 480,7 млрд руб., а количество заключенных договоров — на 2% (140,6 тыс.).
  • За тот же период банки одобрили 61,4 тыс. автокредитов (+7,7% к предыдущему месяцу) на 67,1 млрд руб. (+10,2%).
  • Выдачи POS-кредитов обновили рекорд октября: россияне взяли почти 1,7 млн ссуд на покупку товаров (+19,3%) на 42,8 млрд руб. (+15,3%).

В октябре спрос на кредиты был ниже из-за отъезда из страны некоторой части заемщиков и спада потребительской активности в условиях возросшей неопределенности и «турбулентного информационного фона», перечисляет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В ноябре, по его словам, эти причины уже не оказали такого эффекта. «В то же время факторы, обуславливающие рост потребности в заемных средствах, остались без значительных изменений. Это в первую очередь стагнация реальных доходов при повышенной инфляции. Таким образом, в ноябре рынок вернулся на траекторию роста за счет отложенного спроса», — поясняет эксперт.

На кредитную активность повлияло не только объявленное завершение частичной мобилизации, но и политика банков, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «В ноябре существенно выросло число акционных предложений товаров в рамках так называемой «черной пятницы», что также могло подстегнуть спрос».

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Он прогнозирует сохранение позитивной динамики розничного кредитования в декабре, хотя темпы роста будут сдержанными. «Исключение может составить ипотека в случае отсутствия пролонгации программы господдержки», — добавляет Доронкин.

Программа льготной ипотеки на новостройки (под 7%) действует до 31 декабря. Минфин исходит из того, что она не будет продлеваться, говорил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Банк России тоже не видит необходимости пролонгировать программу, отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«В начале года более вероятен спад в кредитовании, учитывая небольшое число рабочих дней в январе, а также исчерпание эффекта предпраздничных покупок. К тому же давление на выдачи может оказать ужесточение регулирования необеспеченного кредитования и ипотеки», — прогнозирует Доронкин.

Замедление вероятно, но драматичным не будет, считает Беликов. Он допускает «более значимое ухудшение» в сегменте ипотеки по сравнению с необеспеченными кредитами.

«Но сдерживать динамику кредитования в первом квартале также может вероятный рост ставок», — предупреждает аналитик.

По данным «Дом.РФ», в конце ноября некоторые крупные банки начали ухудшать условия по ипотеке: ставки по рыночным программам, в частности, повышали ВТБ, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанк.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитование потребкредиты
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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