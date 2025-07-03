 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности

НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными в 2022 году. Однако от этого решено отказаться в рамках борьбы с мошенничеством
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Центробанк ограничит период действия карт с истекшим сроком годности, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос РБК.

«Мы в своё время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт. — РБК) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад. Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну, и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом, в текущих условиях, отпадает. Мы просто заранее объявим (срок ограничения. — РБК) для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток (карт. — РБК) завершить», — сказала она.

Ранее о том, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком действия будет ограничена, сообщал лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин. Решение может быть принято до февраля 2026 года.

По старым картам «Мир» ограничат некоторые платежи. Чем это грозит
Подписка на РБК
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Весной 2022 года, после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard, НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными. Операции по этим картам все равно продолжали проходить внутри России, так как их обрабатывает НСПК, а не иностранные компании. Решение о продлении срока действия было принято из риска дефицита пластика и чипов, который мог возникнуть на фоне санкций и при резкой замене большого числа карт Visa и Mastercard на карты «Мир».

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банковские карты Центробанк НСПК
Материалы по теме
В Иране заработала оплата картами «Мир»
Финансы
Темп прироста платежей картами в 2024 году замедлился в 2,6 раза
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Россиянка за 54 минуты обыграла голландку на Уимблдоне Спорт, 18:37
Международные резервы России обновили исторический максимум Экономика, 18:36
ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности Финансы, 18:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
В Брянской области автомобиль «Мираторга» загорелся из-за атаки дрона Политика, 18:17
Росавиация выясняет, почему Turkish Airlines снова не доставила багаж Общество, 18:16
Песков сообщил, что Путин и Трамп ведут переговоры по телефону Политика, 18:14
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Китайский клуб переедет на самую большую ледовую арену в мире вместо СКА Спорт, 18:11
Глава ЛНР пообещал наказание для виновных в гибели экс-мэра Луганска Политика, 18:10
Главный криптопартнер Telegram привлек $28,5 млн при оценке в $1 млрд Крипто, 18:01
Мэр Одессы заявил о взрыве в городе Политика, 18:00
Профилактика деменции: как защитить мозг с возрастом РБК и Мемини, 17:59
Часть сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку Политика, 17:56
Фон дер Ляйен назвала сигналом для Европы заморозку помощи США Киеву Политика, 17:55