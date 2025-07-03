ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности

НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными в 2022 году. Однако от этого решено отказаться в рамках борьбы с мошенничеством

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Центробанк ограничит период действия карт с истекшим сроком годности, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос РБК.

«Мы в своё время принимали вместе с рынком это решение (продлить срок действия карт. — РБК) осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад. Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить. Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну, и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом, в текущих условиях, отпадает. Мы просто заранее объявим (срок ограничения. — РБК) для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток (карт. — РБК) завершить», — сказала она.

Ранее о том, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком действия будет ограничена, сообщал лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин. Решение может быть принято до февраля 2026 года.