Набиуллина заявила о потенциале для смягчения кредитной политики

Центробанк видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает «РИА Новости».

«Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что решения по ставке принимаются не автоматически, ЦБ не старается опустить ее как можно ниже. Перед советом директоров Банк России будет оценивать, как на инфляцию повлияли прошлые шаги по снижению ставки и другие решения.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку 25 октября. Показатель опустился сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых. Это было первое снижение ставки ЦБ сразу на полпроцента за два года. С июня 2019 года Центробанк снижал ключевую ставку четыре раза.