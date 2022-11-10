Греф заявил о потерях экономики из-за ухода иностранных компаний

Уход иностранных компаний — «одно из самых долгосрочных негативных последствий» для экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Зато это позволит сэкономить порядка ₽500 млрд, оценивает предправления ВТБ Андрей Костин

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уход иностранцев с российского рынка сильно ударит по конкуренции внутри страны, и даже получение активов российскими менеджерами не покроет потери экономики от этого, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Я не оцениваю хорошо уход с рынка иностранных вендоров. Никакие российские компании не смогут поддержать тот уровень конкуренции, который был, и разово получение каких-то активов — и относительно недорого — это разово будет прибылью для кого-то, но долгосрочно экономика потеряет, потому что плотность конкуренции снизится. То, о чем мы говорим, — инновации, главное средство развития инноваций, — это очень жесткая конкуренция. Там, где нет конкуренции, там нет инноваций. И в этом смысле я думаю, что одно из самых долгосрочных негативных последствий для российской экономики — это уход мощных иностранных компаний с российского рынка и снижение [конкуренции]», — заявил Греф на форуме «Финополис» в Москве, передает корреспондент РБК.

С другой стороны, уход иностранцев позволяет экономить, считает глава ВТБ Андрей Костин, выступивший на том же форуме: «Мы начали процесс перехода по линии импортозамещения на собственные продукты еще с 2019 года. И если в 2019 году на 90% у нас была зависимость по всем ключевым айтишным категориям от иностранных продуктов, то сегодня это уже меньше половины, а к концу 2024 года мы планируем практически на 100% по критической инфраструктуре уже это делать сами».

«И это, конечно, нам дает возможность сегодня развиваться. И в меньшей степени — хотя я согласен с Германом, ничего хорошего, может быть, в уходе крупнейших компаний нет, — но, кстати, это нам дает не только защиту политическую или бизнес-защиту, но это и экономию средств. Мы посчитали, что на горизонте трех лет нам это экономит примерно 500 млрд руб., потому что мы сами эти продукты делаем теперь и не платим огромные деньги, которые с нас снимали иностранные компании», — подчеркнул он.

И Сбербанк, и ВТБ (как и многие другие организации финансового и реального сектора) попали под самые жесткие блокирующие санкции США и других стран после начала российской специальной военной операции на Украине. Такие ограничения, в том числе, предусматривают запрет на сотрудничество с этими компаниями под угрозой вторичных санкций. Например, из-за этого Сбербанк был вынужден уйти из восьми европейских стран, где у него были дочерние структуры, ВТБ лишился дочернего банка в Германии и многих других активов.

По состоянию на начало сентября 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса, говорилось в исследовании Центра стратегических разработок. Активнее всего заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80% финских организаций), Дании (73%) и Великобритании (35%).