Греф заявил о потерях экономики из-за ухода иностранных компаний

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Греф сообщил о возврате Сбербанка к нормальной дивполитике в 2023 году Инвестиции, 13:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:07
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 13:05
Посла Латвии вызвали в МИД из-за сноса советских памятников Политика, 13:01
Набиуллина заявила о нежелании «искать дно» в экономике Экономика, 12:59
Полиция Джерси извинилась перед Абрамовичем за обыски Политика, 12:57
Набиуллина сообщила о замедлении оттока наличных из банков в пять раз Финансы, 12:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Правило Парето для инвестиций в искусство: советы арт-диллера РБК Стиль и Tinkoff Private, 12:51
В Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне Политика, 12:47
На входе в Домодедово неизвестные с автоматами украли $4 млн Общество, 12:44
Средняя маржинальность на Amazon — около 30%. Как начать там продавать Pro, 12:44
Представитель России не исключил доступ МАГАТЭ на объекты в Севастополе Политика, 12:35
Mazda объявила об уходе из России Авто, 12:34
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 12:33
Война санкций ,  
0 

Греф заявил о потерях экономики из-за ухода иностранных компаний

Греф: уход иностранных компаний — одно из самых негативных последствий для экономики
Уход иностранных компаний — «одно из самых долгосрочных негативных последствий» для экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Зато это позволит сэкономить порядка ₽500 млрд, оценивает предправления ВТБ Андрей Костин
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Уход иностранцев с российского рынка сильно ударит по конкуренции внутри страны, и даже получение активов российскими менеджерами не покроет потери экономики от этого, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Я не оцениваю хорошо уход с рынка иностранных вендоров. Никакие российские компании не смогут поддержать тот уровень конкуренции, который был, и разово получение каких-то активов — и относительно недорого — это разово будет прибылью для кого-то, но долгосрочно экономика потеряет, потому что плотность конкуренции снизится. То, о чем мы говорим, — инновации, главное средство развития инноваций, — это очень жесткая конкуренция. Там, где нет конкуренции, там нет инноваций. И в этом смысле я думаю, что одно из самых долгосрочных негативных последствий для российской экономики — это уход мощных иностранных компаний с российского рынка и снижение [конкуренции]», — заявил Греф на форуме «Финополис» в Москве, передает корреспондент РБК.

С другой стороны, уход иностранцев позволяет экономить, считает глава ВТБ Андрей Костин, выступивший на том же форуме: «Мы начали процесс перехода по линии импортозамещения на собственные продукты еще с 2019 года. И если в 2019 году на 90% у нас была зависимость по всем ключевым айтишным категориям от иностранных продуктов, то сегодня это уже меньше половины, а к концу 2024 года мы планируем практически на 100% по критической инфраструктуре уже это делать сами».

«И это, конечно, нам дает возможность сегодня развиваться. И в меньшей степени — хотя я согласен с Германом, ничего хорошего, может быть, в уходе крупнейших компаний нет, — но, кстати, это нам дает не только защиту политическую или бизнес-защиту, но это и экономию средств. Мы посчитали, что на горизонте трех лет нам это экономит примерно 500 млрд руб., потому что мы сами эти продукты делаем теперь и не платим огромные деньги, которые с нас снимали иностранные компании», — подчеркнул он.

И Сбербанк, и ВТБ (как и многие другие организации финансового и реального сектора) попали под самые жесткие блокирующие санкции США и других стран после начала российской специальной военной операции на Украине. Такие ограничения, в том числе, предусматривают запрет на сотрудничество с этими компаниями под угрозой вторичных санкций. Например, из-за этого Сбербанк был вынужден уйти из восьми европейских стран, где у него были дочерние структуры, ВТБ лишился дочернего банка в Германии и многих других активов.

По состоянию на начало сентября 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса, говорилось в исследовании Центра стратегических разработок. Активнее всего заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80% финских организаций), Дании (73%) и Великобритании (35%).

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
компании Герман Греф санкции
Материалы по теме
Эксперты оценили потери от санкций для 20 отраслей несырьевого экспорта
Экономика
Экономист описал тактику «выживания» российской науки под санкциями
Экономика
В фитнес-индустрии заявили об уходе 20% поставщиков на фоне санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter