«Пожалеют, что ушли»: реакция губернаторов на уход иностранного бизнеса

Российские губернаторы, опрошенные РБК, по-разному реагируют на уход иностранного бизнеса из их регионов. Некоторые уже адаптировались, кому-то придется переформатировать свои крупнейшие проекты. Кто-то иностранцев жалеет

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

«Иностранные партнеры и компании пожалеют, что ушли. За восемь месяцев [2022 года] промышленное производство выросло на 13% к прошлому году, самому удачному в истории республики. Те, кто ушел из Якутии, те точно очень много потеряли. Это в основном сервисные компании, которые занимались поставками оборудования для наших горнопромышленных компаний».

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

«Сказать, что санкции совсем на нас не отразились, было бы неправильно. С одной стороны, мы видим трудности, с которым столкнулся золотодобывающий сектор, по нескольким крупным проектам требуется их переформатирование или корректировка по срокам. В качестве примера — канатная дорога (проект строительства дороги из Благовещенска в Хэйнэ, которая должна стать первой в мире трансграничной дорогой такого типа, соединив Россию и Китай через реку Амур. — РБК). Там предусматривалась французская технология — сама веревка. <...> Французы по требованиям ЕС нам ее не поставляют, потому что канатные дороги отнесены к предметам роскоши, а предметы роскоши попадают под санкции. Это не значит, что проект будет остановлен, инвесторы настроены решительно и активно ищут альтернативы. Еще один проект, который требует переформатирования, — Амурский газохимический комплекс, который реализует «Сибур». <...> Санкции для нас — серьезное окно возможностей, в частности, в части логистического разворота на восток».

Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: «У нас, честно говоря, особой роли иностранные компании не занимали. Большинство компаний [работающих в Забайкалье] — это средние или крупные российские. Это, к примеру, «Норильский никель», En+, «Металлоинвест» и т.д. По сервису мы тоже каких-то критических моментов пока не замечали. Мы для себя делали стресс-тесты, анализ — есть ли убывающие технологии (запчасти, сервисное обслуживание) — ничего такого особого [критичного] не установили». Владимир Солодов, губернатор Камчатского края: «Специфика экономики Камчатского края заключается в том, что большого количества компаний, которые прямо выходят из экономики, нет. Основа нашей экономики — рыбное хозяйство, которое принадлежит российским компаниям. В туризме — тоже основные операторы российские. Безусловно, есть эффект, связанный с поставками зарубежного оборудования, запчастей, в первую очередь для рыбопромыслового флота и для горнодобывающей промышленности. Но этот вопрос активно решается со стороны наших предприятий путем установления прямых контактов с дружественными странами, поставщиками и локализацией в России критических компонентов. Поэтому каких-то серьезных негативных воздействий сегодня мы не видим. Но в перспективе, безусловно, важнейшую роль в решении этого вопроса будут играть, например, более глубокая локализация компонентов [для] судостроения, судоремонта, рыбоперерабатывающих производств и установление надежных контактов с поставщиками сложной техники, которая пока в России не производится». Регионы начали помогать беженцам возвращаться обратно в ДНР и ЛНР Политика Алексей Цыденов, глава Бурятии: «Достаточно спокойно [регион справляется с уходом иностранных компаний]. Были определенные сложности по комплектующим, запчастям для горной техники (тяжелые экскаваторы и т.д.): где-то стал немножко дольше период поставки, но чтобы остановился производственный процесс, такого не было. [Сейчас] в целом выстроились [новые] логистические цепочки, и пока предприятия [в Бурятии] работают достаточно устойчиво. Надеюсь, в дальнейшем так и будет, поскольку уже адаптировались». Сергей Носов, губернатор Магаданской области: «Мы, конечно, переживаем, что они ушли. Переживаем за них, потому что за эти годы был подготовлен персонал, были подготовлены управленцы, появились эффективные собственники. Поэтому ребята с драйвом правильно восприняли этот вызов и на сегодняшний день организовали не только замещение, например, запасных частей. Логистика стала сложнее. Но чем сложнее, тем интереснее, как говорят. Но фактически 100% всей импортной техники восстанавливается на территории Магаданской области. <...> Мы обсуждали этот вопрос с Денисом Валентиновичем Мантуровым во время его визита в Магаданскую область. Строительство или развитие новых производств — именно производств, не ремонта, не восстановление капитального ремонта и восстановление, а производство запасных частей, комплектующих для импортной техники и, что очень важно, для российской техники. Причем во время дискуссии или обсуждения этой проблемы, этой ситуации вырабатывались даже по ходу идеи. Наши специалисты, специалисты Магаданской области давали предложения, как правильно, грамотно унифицировать и производство российской техники, комплектующих, позволяющих эксплуатировать и ремонтировать, потому что произвести — не главное».