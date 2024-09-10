Юристы оценили перспективы банкротства Euroclear в России

Возможное банкротство Euroclear в России может не привести к выплатам в адрес инвесторов, предупредили юристы, обсуждая поданный в суд иск. Пока не ясно, можно ли ввести такую процедуру и за счет каких средств погашать требования

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Даже если российский суд введет процедуру банкротства Euroclear, инвесторам будет сложно получить свои деньги из-за неясности источников финансирования их требований к европейскому депозитарию и сложности включения в реестр кредиторов, предупредили юристы в ходе вебинара «Разблокировка на Euroclear и российском контуре. Тренды и новости». Нет уверенности, что такое дело в целом может быть в компетенции российского суда, к тому же остаются вопросы относительно имущественной массы, которая может использоваться для выплат, так как на все средства Euroclear на счетах в России действуют ограничения, наложенные президентскими указами. Также эксперты предупреждают, что даже если дело будет инициировано, оно растянется на несколько лет.

С заявлением о банкротстве Euroclear Bank 19 августа 2024 года обратилось АО «Гео-Система». Спустя неделю Арбитражный суд Москвы принял это заявление к производству, предварительное заседание по делу назначено на 21 ноября, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований «Гео-Системы» к Euroclear не раскрывается.

Как может проходить процесс

Во-первых, арбитражному суду предстоит определить, относится ли дело о банкротстве Euroclear к его компетенции, так как ответчик является иностранным лицом, отметил старший юрист практики «Разрешение споров, банкротство» BGP Litigation Игорь Вершинин. «Если есть тесная связь, значит, есть компетенция российского суда», — объясняет эксперт. По его словам, в таких делах российские суды «скорее видят тесную связь». Конкретно в этом деле свидетельством тесной связи может быть наличие у Euroclear большого объема обязательств перед российскими лицами, допускает Вершинин.

Во-вторых, суду необходимо определить, какую процедуру банкротства он будет вводить — локальную или основную, отметил юрист. Основная будет действовать не только на территории России и будет иметь силу в том числе для иностранных кредиторов, пояснил эксперт, локальная — распространяться только на кредиторов и имущество в России. На его взгляд, есть основания для введения именно локальной процедуры банкротства. Это исключит ситуацию, в которой иностранные кредиторы смогут предъявить свои требования к Euroclear в рамках этого дела.

В-третьих, особым может быть и сам порядок банкротства. В классической процедуре есть два последовательных этапа — наблюдение и конкурсное производство. Но так как в этом деле будет идти речь не о банкротстве Euroclear как юридического лица, а о банкротстве его имущественной массы на территории России, то есть риск, что суд сразу введет конкурсную процедуру, в ходе которой имущественная масса будет распределяться среди должников, допустила инвестиционный юрист Елена Рязанова. «Это означает, что все те судебные процессы, которые сейчас идут против Euroclear по всей России, останавливаются. И все должники из своих исков перекочевывают в этот судебный процесс», — обращает внимание эксперт.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в российских судах находится более 150 дел, где бельгийский депозитарий выступает ответчиком. Ряд этих процессов уже завершены в пользу российских лиц и деньги по ним выплачены истцам: например, Росбанк взыскал с Euroclear $58 млн и 98,2 млн руб.; МТС банк — $35,6 млн.

Части истцов, которые уже ведут разбирательства с Euroclear, такой порядок может не понравиться, так как они могут рассчитывать на получение денежных средств напрямую со счетов типа С, без включения в процедуру банкротства, допустила Рязанова. По указу презизидента, средства со счетов типа С нельзя взыскивать или арестовывать, если соответствующие судебные решения были приняты после 3 января 2024 года. Юристы не исключают, что в будущем эта мера может быть пересмотрена.

На что могут рассчитывать инвесторы

Вопрос, за счет каких средств могут быть удовлетворены требования кредиторов к Euroclear остается открытым, констатируют эксперты. С одной стороны, на спецсчетах (счета типа С, типа И) Euroclear аккумулирован большой объем средств, но средства со счетов С нельзя изымать по указу президента. Средства со счетов типа И используются для выплат «зависших» дивидендов, купонов и погашений по зарубежным ценным бумагам, которыми владеют россияне.

Банкротство не позволит преодолеть ограничения, установленные указами, убеждена Рязанова. По общему правилу, когда вводится процедура банкротства, все ограничения на распоряжение имуществом банкротящегося лица должны сниматься, объяснил Вершинин. Но в ситуации с банкротством Euroclear это общее правило столкнется с ограничениями, которые диктуют указы. «Что здесь будет превалировать — не понятно. То есть здесь вопросов больше, чем ответов», — констатировал юрист.

Кроме того, статистика удовлетворения требований кредиторов в рамках банкротных процедур — удручающая, отметил Вершинин: «Если ты кредитор не залоговый, то шансы удовлетворения [требований] стремятся к 1%, наверное». Также инвесторам в целом будет довольно сложно включиться в процедуру и предъявить свои требования, указал юрист. Так как речь идет не конкретных денежных требованиях или долге, а скорее о понесенных убытках, то инвестору предстоит достаточно сложный путь доказывания этих убытков, объяснил Вершинин.

Что касается сроков, то банкротства в России могут идти и три года, и пять-семь лет, сказал юрист. Если суд все же инициирует банкротство, то это случится не в этом году, считает он. Юрист ожидает, что Euroclear займет достаточно активную позицию и будет приводить аргументы против, поэтому введение каких-то процедур возможно не раньше 2025 года.