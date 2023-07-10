Путин запретил взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов

Путин подписал закон о запрете взыскания долгов по кредитам в новых регионах до 2026 года

Запрет коснется задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми учреждениями, которая возникла до вступления регионов в состав России. Однако он не распространится на долги по предпринимательским кредитам или по оплате ЖКУ

Фото: РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Запрет будет действовать до 1 января 2026 года и охватывать просроченную задолженность, возникшую у физических лиц, до 30 сентября 2022 года, говорится в документе, который опубликован на портале правовой информации.

Проект соответствующего закона в начале года подготовил Минюст. Мораторий на взыскание долгов на новых территориях касается задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями и не распространяется на долги перед другими физлицами, долги по предпринимательским займам или по оплате за ЖКУ. В июне закон был одобрен Госдумой, в начале июля — Советом Федерации.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России осенью 2022 года после проведенных там референдумов. Переходный период для их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России продлится до 2026 года.

Весной глава Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов заявлял, что взыскание долгов по кредитам и займам перед украинскими банками, взятым жителями новых регионов России, «не подлежат принудительному исполнению». В то же время деньги, подлежащие зачислению в бюджет новых областей, в том числе административные штрафы, выписанные до 30 сентября 2022 года должны быть выплачены, указывал глава ведомства.