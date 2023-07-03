Долги перед бюджетом за год выросли на ₽3 трлн

Дебиторская задолженность федерального бюджета по расходам, которая в основном приходится на выданные авансы по госконтрактам, за 2022 год выросла в полтора раза, до ₽9,4 трлн. Это связано с антисанкционными правилами оплаты

Дебиторская задолженность федеральных органов (главных распорядителей бюджетных средств) по расходам (то есть в основном выданные авансы по госконтрактам, предоплаты юрлицам за работы и услуги) в 2022 году увеличилась на 53,3% (рекордно по крайней мере с 2013 года), или на 3,26 трлн руб., и достигла 9,37 трлн руб., следует из заключения Счетной палаты на исполнение закона о федеральном бюджете 2022 года, проанализированного РБК.

В 2017–2021 годах среднегодовой рост этой задолженности составлял 12,4%, следует из данных аудиторов.

Темпы прироста дебиторской задолженности по расходам в 2022 году значительно превысили прирост самих расходов федерального бюджета (на 27,6 процентного пункта), говорится в докладе. Рост этой задолженности с 2019 года происходит с ежегодным ускорением (в 2019 году — 6,4%, в 2020 году — 18,2%, в 2021 году — 28,5%), отмечают аудиторы.

Дебиторская задолженность возникает у ведомства при заказе работ, товаров или услуг и погашается при исполнении обязательства исполнителем (или при взыскании денежных средств, если обязательство сорвано).

«По результатам проведенного анализа дебиторской задолженности можно сделать вывод, что ее рост в основном наблюдается по государственным контрактам, условиями которых предусмотрены авансовые платежи от 50% до 90% их суммы, а также по авансовым безвозмездным перечислениям юридическим лицам», — отмечено в заключении. При этом объем просроченной дебиторской задолженности (проистекающей в основном из нарушения контрагентами сроков выполнения работ) в прошлом году вырос на 28,9% и составил 772 млрд руб., или 8,2% общей задолженности. На конец 2021 года просроченная задолженность составляла около 600 млрд руб.

В марте 2022 года правительство на фоне санкционных сложностей в экономике разрешило участникам госзакупок получать аванс до 90% цены контракта вместо обычных 30%. При авансе от 50 до 90% такие выплаты должны были производиться с казначейским сопровождением.

На 2023 год правительство предусмотрело авансирование в размере до 50% цены против 30% ранее. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — объясняли в правительстве. При этом компании, заключающие госконтракты по капитальному строительству в новых регионах, могут получать до 90% цены в качестве аванса.

Министерства — лидеры по выданным авансам

Объем дебиторской задолженности по выданным авансам в 2022 году увеличился на 3,2 трлн руб. и на 1 января 2023 года достиг 9,26 трлн, следует из материалов правительства, поданных в составе законопроекта об исполнении прошлогоднего бюджета, изученных РБК.

Как указывает Счетная палата, в открытой части бюджета по дебиторской задолженности по выданным авансам лидируют Минпромторг (остаток на 1 января 2023 года — 228,5 млрд руб.), Минтранс (204,3 млрд — его открытые авансы увеличились в 28 раз, с 7 млрд), Минстрой (183,7 млрд), Минздрав (147,3 млрд), Росавтодор (137,3 млрд), Министерство науки и высшего образования (126,9 млрд).

Среди причин увеличения выданных авансов по данной группе ведомств аудиторы называют не исполненные в отчетном периоде обязательства юридических лиц — получателей субсидий (Минпромторг, Минтранс, Минстрой, Минздрав, Минобрнауки), а также незавершенные расчеты в рамках капитальных вложений в объекты госсобственности (Минтранс, Росавтодор).

В этом перечне не приводятся данные о таких главных распорядителях бюджетных средств (ГРБС), как Минобороны, «Роскосмос», «Росатом», Министерство внутренних дел, Росгвардия, спецслужбы.

На долю ГБРС, данные о которых есть в открытой части, приходится 2,37 трлн руб., или 25,6% общей дебиторской задолженности на 1 января 2023 года, а в величине прироста задолженности за 2022 год — 21,7%, следует из материалов правительства, сопровождающих законопроект об исполнении бюджета 2022 года.

В аналогичном докладе за 2020 год Счетная палата раскрывала, что наибольший объем в структуре дебиторской задолженности (на конец 2020-го — более 4,7 трлн руб.) приходится на гособоронзаказ — более 60%. Основной объем дебиторской задолженности по выданным авансам на конец 2020 года сложился у Минобороны (более 70% общего объема), ГК «Роскосмос» (более 6%), Минпромторга (более 6%), отмечала Счетная палата (.pdf). При этом в следующем отчете за 2021 год, опубликованном в июне 2022-го, Минобороны уже не фигурировало. В составе просроченной дебиторской задолженности более 70% (на конец 2020 года) также приходилось на Минобороны.

«Если у нас растет госзаказ, естественно, у нас будет расти задолженность», — констатирует старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин. Он связывает рост задолженности с изменениями структуры госзакупок, но не видит в этом долгосрочного тренда. «У поставщиков, особенно если заказчиками являются силовые ведомства, могут возникать проблемы, потому что раньше в таком объеме и такую продукцию они не выпускали. Это не вызывает удивления, учитывая текущую ситуацию. Когда предприятия выпускают одни объемы, а потом их надо резко увеличить, то не всегда достаточно производственных мощностей, людей надо нанимать», — поясняет он.

Дерюгин напоминает, что сейчас в России рекордно низкий уровень безработицы (3,2% по итогам мая), поэтому быстро набрать с рынка труда нужный персонал довольно сложно. «Но в целом экономика адаптируется, частный бизнес быстро подстраивается к новым условиям. Я думаю, что дальше дебиторская задолженность федерального бюджета расти не будет, если у нас не будет еще сильнее меняться структура закупок», — заключает эксперт.

Оборонное производство в России за год выросло в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз, говорил президент Владимир Путин 13 июня.

В пресс-службе правительства запрос РБК перенаправили в Минфин, РБК направил запрос в Минфин.