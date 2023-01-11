ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию

Банк «Точка», ранее принадлежавший «Открытию» и «Трасту», получит отдельную универсальную лицензию — такое решение принял ЦБ. В последний раз регулятор выдавал лицензию почти четыре года назад

Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк для предпринимателей «Точка» получит универсальную лицензию от ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк Точка», — говорится в релизе ЦБ.

В прошлый раз регулятор выдавал лицензию новому банку в 2019 году — ее получил казанский Банк 131. Уже тогда это решение было нетипичным — после прихода Эльвиры Набиуллиной в руководство Центробанка в 2013 году он начал масштабную зачистку сектора. В 2013 году в России было почти 900 банков, сейчас их 326.

Основным направлением деятельности «Точки» будет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса, напоминает ЦБ. Запись в ЕГРЮЛ о регистрации банка была внесена 10 января.

«Точка», в нынешнем виде начавшая работу в 2015 году, традиционно работала по модели цифрового сервиса, а не отдельного банка. До 2022 года сервис функционировал на лицензии госбанка «Открытие», но вскоре после его попадания под серию жестких санкций стало известно, что «Открытие» еще в начале прошлого года продало 90% акций «Точки» банку непрофильных активов «Траст» (принадлежит ЦБ). Это вызвало претензии миноритариев банка, направивших в суд иск о нарушении собственных интересов.

В конце декабря «Коммерсантъ» сообщил, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки» Тинькофф Банку. В «Тинькофф» факт переговоров отрицали.