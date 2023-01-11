ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Трафик стал золотым. Как 2022 год изменил путь клиентов к покупке Pro, 12:07
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 12:06
Дептранс назвал причины сбоя в движении поездов столичного метро Город, 11:58
СБУ сообщила о контрразведывательной операции в центре Киева Политика, 11:57
Российских космонавтов оставят на МКС из-за неполадок на «Союзе» Технологии и медиа, 11:57
Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом Политика, 11:52
В Красноярске отменили крещенские купания из-за ОРВИ и гриппа Общество, 11:51
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Суд вынес приговор по делу об инсайдерской торговле с данными Coinbase Крипто, 11:49
ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию Финансы, 11:46
«Коммерсантъ» узнал о планах VK вложить ₽300 млн в российские видеоигры Технологии и медиа, 11:44
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 11:41
Риски срыва поставок европейского сырья пока велики. Как подстраховаться Pro, 11:40
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:33
В СВР назвали сообщения об отставке Нарышкина «досужими домыслами» Политика, 11:27
Финансы ,  
0 

ЦБ впервые с 2019 года выдаст новую банковскую лицензию

Банк «Точка» получил отдельную лицензию от ЦБ
Банк «Точка», ранее принадлежавший «Открытию» и «Трасту», получит отдельную универсальную лицензию — такое решение принял ЦБ. В последний раз регулятор выдавал лицензию почти четыре года назад
Вид на здание ЦБ РФ
Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк для предпринимателей «Точка» получит универсальную лицензию от ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк Точка», — говорится в релизе ЦБ.

В прошлый раз регулятор выдавал лицензию новому банку в 2019 году — ее получил казанский Банк 131. Уже тогда это решение было нетипичным — после прихода Эльвиры Набиуллиной в руководство Центробанка в 2013 году он начал масштабную зачистку сектора. В 2013 году в России было почти 900 банков, сейчас их 326.

Основным направлением деятельности «Точки» будет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса, напоминает ЦБ. Запись в ЕГРЮЛ о регистрации банка была внесена 10 января.

«Точка», в нынешнем виде начавшая работу в 2015 году, традиционно работала по модели цифрового сервиса, а не отдельного банка. До 2022 года сервис функционировал на лицензии госбанка «Открытие», но вскоре после его попадания под серию жестких санкций стало известно, что «Открытие» еще в начале прошлого года продало 90% акций «Точки» банку непрофильных активов «Траст» (принадлежит ЦБ). Это вызвало претензии миноритариев банка, направивших в суд иск о нарушении собственных интересов.

В конце декабря «Коммерсантъ» сообщил, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки» Тинькофф Банку. В «Тинькофф» факт переговоров отрицали.

Читайте на РБК Pro
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Кому и как придется платить корпоративный налог в ОАЭ
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Точка Банк лицензия ЦБ
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о переговорах по продаже «Точки» Тинькофф Банку
Финансы
«Открытие» продало «Точку» «Трасту»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter