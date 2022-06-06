Эксперты предсказали снижение ключевой ставки до 10%

Эксперты ждут снижения ключевой ставки на этой неделе до 10%, но допускают и более радикальные действия. С одной стороны, ЦБ нужно стимулировать спрос и кредитование, с другой — резкое смягчение может привести к ускорению инфляции

Вид на здание Центрального банка РФ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Спустя две недели после внепланового снижения ставки с 14 до 11% Банк России может продолжить смягчение денежно-кредитной политики, считают эксперты, чьи прогнозы изучил РБК. Большинство из них ожидают снижения ставки на один процентный пункт — до 10%, но высокой остается и вероятность снижения ставки на 1,5–2 п.п. — до 9–9,5% годовых.

Что будет влиять на решение ЦБ

Основными драйверами снижения остаются замедляющаяся инфляция, сильный рубль и снижение темпов кредитования. По данным Росстата, на неделе с 21 по 27 мая инфляция в России составила 0% против дефляции 0,02%, зафиксированной неделей ранее. Для сравнения: на пике в начале марта недельный рост цен превышал 2%. В годовом выражении в последнюю неделю мая инфляция замедлилась с 17,5 до 17,35%.

На фоне снижения темпов роста цен прогнозы по итоговой инфляции за 2022 год улучшили и аналитики, которых в июне опросил ЦБ. Они полагают, что годовая инфляция составит 17%, хотя ранее считали, что цены вырастут на 22%. Замедления инфляции до целевых 4% участники опроса ожидают к 2025 году, в то время как Банк России прогнозирует возвращение к цели в 2024-м.

По ожиданиям самого регулятора, инфляция в России по итогам года может достичь 18–23%. Но этот прогноз составлялся в апреле. В июне совет директоров планировал обсудить пересмотр этого диапазона, сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с руководством кредитных организаций, организованной Ассоциацией банков России.

Одновременно остается сильным рубль, что невыгодно российскому бюджету и экспортерам, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. После внепланового, но заранее анонсированного снижения ставки 26 мая курс доллара в моменте превышал 66 руб., курс евро — 70 руб., но затем курсы валют снова вернулись к уровням около 60 и 65 руб. соответственно. «Снижение ключевой ставки должно сыграть против рубля, однако это уже заложено в ожиданиях рынка», — считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

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Снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе, отмечает Васильев. О потребности экономики в кредитных средствах пишет и старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин. Околонулевой рост цен, крепкий рубль, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса до показателей 2021 года позволят беспрепятственно вернуть ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, полагает он.

Когда ключевая ставка перестанет быть двузначной

Однозначной ключевая ставка ЦБ была с начала апреля 2017 года до конца февраля 2022-го, когда ставку внепланово увеличили с 9,5 до 20% годовых на фоне обвала рынков, санкций в отношении крупнейших российских банков и заморозки валютных резервов регулятора.

Рапохин считает высокой вероятность того, что ЦБ перейдет в область однозначных ставок уже 10 июня и предпримет шаг смягчения сразу на 2 п.п. Снижение ставки до 9–9,5% допускает и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Хотя такой прогноз вряд ли будет консенсусом», — продолжает эксперт. Подобное снижение, по его мнению, выглядит слишком быстрым. Карпунин напоминает, что в 2014 году, после экстренного повышения ставки до 17%, на возвращение показателя к исходным позициям (10,5%) потребовалось полтора года.

Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой ожидает в июне двузначную (10%) ключевую ставку. Он обращает внимание, что обновленный макроэкономический опрос ЦБ допускает ставку на уровне 8% к декабрю. После июньского заседания «начнет проявляться реальная инфляционная и экономическая картина, которая и определит действия ЦБ», пишет Полевой в обзоре. «Пока все идет по довольно оптимистичному сценарию, и основной риск — слишком раннее/сильное снижение ставки летом и ускорение инфляции во второй половине 2022 года (что мы видели в 2021-м) из-за глобальных тенденций, роста цен производителей, дефицита и удорожания импорта (даже при крепком рубле)», — отмечает он.

Аналитики Росбанка считают снижение ключевой ставки более чем на 1 п.п. избыточным. «Во-первых, инфляция в мае замедлилась, но это может быть временным явлением, связанным с падением спроса и коррекцией избыточных ценовых ожиданий поставщиков и производителей после мартовского шока», — объясняют они в обзоре. Во-вторых, кроме процентного стимулирования спроса есть еще и бюджетное, к которому относятся индексация пенсий неработающим пенсионерам (на 8,6% с 1 апреля, на 10% с 1 июня) и запланированная индексация МРОТ и других соцвыплат.

«С точки зрения монетарного регулятора, подобные расходы должны как минимум на время привести к повышению внимания в отношении инфляционных процессов и динамики спроса. Особенно в контексте того, что медианная инфляция (без учета плодоовощной продукции и регулируемых тарифов) в недельной статистике Росстата перестала снижаться от уровней конца 2021-го — начала 2022 года», — отмечают в Росбанке.