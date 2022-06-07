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Экономика ,  
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Путин увидел «определенную засаду» в торможении инфляции

Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль
Со второй половины марта рост цен остановился, заявил Путин. Но несмотря на то что инфляция находится на нулевой отметке, нужно продолжать внимательно отслеживать ситуацию, добавил он

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В торможении инфляции, которая сейчас находится на нулевой отметке, есть как плюсы, так и «определенная засада», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам президента, инфляцию в России «удалось взять под контроль». В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, «при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился», заявил он.

«Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны иметь это в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — сказал Путин.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам марта месячная инфляция на фоне санкционного давления составила 7,6%, сообщил Росстат. В годовом выражении, то есть к марту предыдущего года, цены выросли на 16,7%, что стало максимумом с марта 2015 года (16,9%). В феврале годовой уровень инфляции составлял 9,2%.

Снижаться цены начали со второй половины мая: за неделю с 14 по 20 мая снижение составило 0,02%. В последний раз дефляция в недельном выражении фиксировалась в середине августа 2021 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 17,5% по сравнению с 17,7% неделей ранее, отметили в Минэкономразвития.

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Что касается прогнозов, то, по словам Путина, российские власти исходят из того, что к концу года инфляция не превысит 15%. Опрошенные ЦБ аналитики и глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировали, что показатель может достичь 20%. В Кремле же в марте отмечали, что пока прогнозы по инфляции — это «гадание на кофейной гуще». «Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Владимир Путин Инфляция

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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