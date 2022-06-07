Путин увидел «определенную засаду» в торможении инфляции
В торможении инфляции, которая сейчас находится на нулевой отметке, есть как плюсы, так и «определенная засада», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По словам президента, инфляцию в России «удалось взять под контроль». В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, «при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился», заявил он.
«Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны иметь это в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — сказал Путин.
По итогам марта месячная инфляция на фоне санкционного давления составила 7,6%, сообщил Росстат. В годовом выражении, то есть к марту предыдущего года, цены выросли на 16,7%, что стало максимумом с марта 2015 года (16,9%). В феврале годовой уровень инфляции составлял 9,2%.
Снижаться цены начали со второй половины мая: за неделю с 14 по 20 мая снижение составило 0,02%. В последний раз дефляция в недельном выражении фиксировалась в середине августа 2021 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 17,5% по сравнению с 17,7% неделей ранее, отметили в Минэкономразвития.
Что касается прогнозов, то, по словам Путина, российские власти исходят из того, что к концу года инфляция не превысит 15%. Опрошенные ЦБ аналитики и глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировали, что показатель может достичь 20%. В Кремле же в марте отмечали, что пока прогнозы по инфляции — это «гадание на кофейной гуще». «Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.