ЦБ поддержал механизм «второй руки» для переводов пенсионеров

ЦБ поддержал законодательную инициативу, обязывающую банки внедрить сервис «второй руки». С его помощью пожилые люди могут назначать доверенное лицо для проверки их операций. Сейчас этот сервис носит рекомендательный характер

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Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис «второй руки», которым могут пользоваться пожилые клиенты, чтобы привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

«Часто на такую удочку мошенников попадаются пожилые люди. И законодательно [следует] закрепить механизм «второй руки», когда человек может назначить близкого человека, доверенное лицо, который может заблокировать какой-то подозрительный перевод. Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — рассказала Набиуллина.

Рекомендации ЦБ действуют с августа 2021 года. Согласно им, банки должны предоставить сервис «второй руки» своим клиентам, которые относятся к категории людей с инвалидностью или к маломобильной группе граждан, а также пожилым людям (к ним по документу относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). Такие клиенты могут назначить другого клиента этого же банка своим доверенным лицом, которое должно проводить дополнительный контроль проводимых банковских операций.

Осенью 2023 года группой депутатов на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому такой сервис должен стать обязательным для системно значимых банков. Сейчас это 13 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, МКБ, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, и Юникредитбанк. Среди авторов документа — депутат от «Единой России» Наталья Костенко и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Принятие законопроекта путем информирования доверенного лица потребителя о совершаемой от его имени финансовой операции позволит предотвратить риски потерь потребителем денежных средств в результате финансового мошенничества, а также не допустить совершение деяний после получения от доверенного лица отказа в совершении от имени потребителя указанной операции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет об обязательном сервисе для банков, клиенты будут самостоятельно принимать решение о подключении этого сервиса, пояснила РБК Костенко: «Это будет платная услуга. Думаю, ко второму чтению мы можем предусмотреть большую вариативность в части ее реализации в каждом банке исходя из запроса клиентов и сделать этот инструмент более гибким».

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники украли у банковских клиентов 15,8 млрд руб., совершив 1,17 млн операций без их согласия. При этом банки смогли предотвратить хищения на 5,8 трлн руб. — мошенникам не удалось провести 34,8 млн денежных переводов.

РБК направил запрос в ЦБ.