Набиуллина заявила, что ЦБ «пока бьет мошенников по хвостам»

Набиуллина: Центробанк не может победить мошенников, но бьет их по хвостам

Эльвира Набиуллина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Банк России пока не может победить кибермошенников, но «бьет их по хвостам». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет Центробанка за 2023 год, передает корреспондент РБК.

«Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что этот вопрос обсуждался внутри комитетов Думы и с членами фракций палаты. «Нужно вместе искать и другие решения, и мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами», — добавила она.

Одной из самых распространенных схем обмана Центробанк считает телефонное мошенничество. В целом объем операций, проведенных без согласия клиентов, в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 11,5%, до 15,8 млрд руб. Число подобных транзакций увеличилось на треть — до 1,17 млн, подсчитали в ЦБ.

По информации регулятора, из общей суммы украденных средств за год банки смогли вернуть клиентам только 1,38 млрд руб., или 8,7%. В 2022 году доля возвратов составила 4,4% (618,4 млн руб.), в 2021 году — 6,8% (920,5 млн руб.).

Ежедневно мошенники совершают до 8 млн звонков россиянам, сообщил в феврале зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. С учетом новых каналов, например мессенджеров, эта цифра удваивается до 15 млн звонков, уточнил он.