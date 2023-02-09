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ВТБ предупредил о появлении фейкового приложения в App Store

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с фальшивым приложением банка в магазине App Store
Apple AAPL $152,01 -0,16% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В магазине приложений App Store появилось фальшивое приложение банка ВТБ «В Банк: Доступ Онлайн», сообщила кредитная организация в телеграм-канале.

Мошенники пытаются распространить программу: для этого они звонят гражданам от имени банка и убеждают их установить приложение, предупредили в пресс-службе.

Иконка фальшивого приложения скопирована с оригинальной программы банка, которая была доступна в App Store до того, как ее удалили из-за санкций. Разработчиком значится компания R O G A LTD. На платформе нет других приложений ее разработки, кроме «В Банк: Доступ Онлайн». В магазине приложений программа помечена как «Официальное Приложение».

По состоянию на 20:30 мск 9 февраля приложение доступно в App Store. При переходе на его страницу можно увидеть скриншоты интерфейса оригинального приложения банка. Приложение занимает 23-ю строчку в рейтинге самых скачиваемых утилит, у него две оценки. Средний рейтинг программы — 3,5 звезды. При этом описание приложения составлено на английском языке, и в нем речь идет не о мобильном банкинге, а о «планировании жизненных целей».

В сообщении, поступившем РБК из банка, ВТБ заявил, что такие приложения являются фишинговыми и создают угрозу для финансовой безопасности пользователей. С их помощью мошенники получают данные пользователей и доступ к их средствам, предупредил старший вице-президент компании, директор департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. Он добавил, что ВТБ уже направил запрос на удаление приложения Apple.

После начала российской спецоперации на Украине ВТБ попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Приложение банка удалили из App Store. Тогда ВТБ создал аналог — приложение «Баланс». Оно было доступно для скачивания некоторое время, но позже тоже пропало.

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