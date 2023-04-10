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ЦБ примерил сценарий американского кризиса на российские банки

Рост ставок на 5 п.п. снизит оценку облигационных портфелей банков на 910 млрд руб. — ЦБ
Рост процентных ставок не должен сильно повлиять на состояние российских банков, считают в ЦБ. Именно он стал катализатором падения банков в США: их портфели облигаций обесценились, так как бумаги покупались при низких ставках
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В случае резкого роста процентных ставок облигационный портфель российских банков подвергнется отрицательной переоценке, но это «не окажет [на них] значимого влияния», написал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Однако при рисковом сценарии это приведет к снижению одного из нормативов достаточности капитала у восьми банков.

«Рост инфляции по всему миру привел к переходу большинства центральных банков развитых стран к жесткой денежно-кредитной политике. Рост процентных ставок приводит к отрицательной переоценке облигационного портфеля банков, что отражает потерю в доходности и более низкий потенциальный объем ликвидных средств в распоряжении банка. Резкий отток депозитов со счетов кредитной организации может привести к тому, что у нее окажется недостаточно текущих средств для покрытия оттока и ей понадобится реализовывать активы по рыночным ценам, которые будут значительно ниже цен их покупки», — объясняют в Банке России.

Как это было в США

В марте в США в течение недели закрылись три банка — Silicon Valley Bank (SVB), занимавший 16-е место по активам и специализировавшийся на технологических стартапах, а также Signature Bank и Silvergate Bank, которые работали с криптовалютами. Эти банкротства также привели к падению капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии и проблемам с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынужден запросить кредит у Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS при поддержке швейцарского регулятора.

Одной из главных причин краха стал рост ставок: ФРС уже год борется с инфляцией и проводит ужесточение монетарной политики. Банковский кризис негативно отражается на стоимости долгосрочных облигаций, поскольку их доходность перестает быть привлекательной. В случае набега вкладчиков банки покрывают свои обязательства перед ними именно за счет продажи бондов, и падение стоимости бумаг приносит им дополнительные убытки. Это привело к пересмотру политики ФРС: хотя американский регулятор продолжил борьбу с инфляцией, на заседании в марте повысил ставку только на минимальные 0,25 п.п.

К каким выводам пришел ЦБ

Для своих оценок Банк России выбрал сценарий роста доходности облигаций на 5 п.п. Это потенциально приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 0,91 трлн руб., но «не окажет значимого влияния на банковский сектор в целом и на отдельные кредитные организации в частности»: по расчетам ЦБ, ни одна кредитная организация не пробьет ключевые нормативы.

Второй сценарий, который просчитал регулятор, — рисковый: при нем, как и в США, банкам придется продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения. «В этом случае общая отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банковской системы будет более существенной. При таком сценарии рост доходности на 5 п.п. приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг на 1,58 трлн руб. Вследствие этого лишь у восьми банков, на которые приходится 0,62% от активов всего банковского сектора, один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормативного значения», — пишет регулятор.

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ЦБ подчеркивает, что при таком сценарии «будет готов поддержать российский банковский сектор мерами по предоставлению банкам необходимой ликвидности, которые уже успешно применялись в кризисные периоды 2020 и 2022 годов».

Что касается рисков заражения российских банков из-за проблем банков в западных странах, то они «существенно ограничены, поскольку российский финансовый рынок в значительной степени изолирован в связи с действием санкций и ответных мер валютного регулирования», подчеркивают в ЦБ.

«Но по-прежнему чувствительным для нас каналом влияния является возможное сокращение мировых цен и спроса на товары нашего экспорта в случае мировой рецессии. Вероятность такого сценария в последнее время выросла, но по-прежнему невысока», — заключает регулятор.

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Банк России кризис процентная ставка
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