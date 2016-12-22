Сбербанк отложил размещение облигаций после обвала на рынке

Сбербанк из-за рыночной волатильности отложил размещение биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб. Ранее Минфин сообщил об отмене аукциона по размещению ОФЗ

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Сбербанк отложил размещение пятилетних биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка и подтвердили в нем.

На 10 апреля было запланировано открытие книги заявок на выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06R на общую сумму 15 млрд руб. Разместить бумаги планировалось 16 апреля. Они должны быть выпущены в рамках утвержденной в 2015 году программы на общую сумму 200 млрд руб. Ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 6,95-7,1%. Организаторами выпуска выступали Сбербанк CIB, БК «Регион» и Россельхозбанк. Сейчас в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 111,72 млрд руб. и один выпуск классических на сумму 18,5 млрд руб.

Отмену размещения в Сбербанке объяснили волатильностью на финансовых рынках. «На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность, — сообщили РБК в пресс-службе. — Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов».

Ранее во вторник российский Минфин объявил об отмене еженедельного аукциона по размещению рублевых ОФЗ. В последний раз министерство отменяло такой аукцион в августе 2015 года. Аукцион должен был состояться 11 апреля, последний аукцион состоялся 4 апреля, было размещено бумаг на сумму 20 млрд руб. Всего на второй квартал запланировано размещение ОФЗ на 450 млрд руб.

9 апреля выросла доходность российских ОФЗ. Индекс RGBI (Индекс государственных облигаций) Мосбиржи снижался на 0,75%, до 143,79 пункта. Во вторник индекс RGBI снизился на 1,43%, до 141,65 пунктов.



В понедельник российский валютный и фондовый рынки рухнули после новостей о введении Минфином США новых санкций в отношении российского бизнеса. По итогам торгов 9 апреля индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. За день фондовый рынок России потерял 820 млрд руб. капитализации. Рубль также падал 9 апреля и продолжил снижение утром 10 апреля — на торгах во вторник курс евро превысил отметку 78 руб. впервые с апреля 2016 года, доллар впервые с декабря 2016 года поднялся выше 63 руб.

«В текущих рыночных условиях и на фоне продолжающегося роста доходности на рынке ОФЗ отмена Сбербанком размещения рублевого долга выглядит логичным шагом, — считает аналитик «Атон» Яков Яковлев. — Сейчас трудно прогнозировать, когда рынок восстановится, это не произойдет раньше чем закончатся распродажи на рынке ОФЗ».