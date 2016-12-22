Акции Сбербанка упали на 20% на Мосбирже

Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи обрушились более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Локально стоимость акций снижалась до 205 рублей за штуку — это минимум с 8 ноября 2017 года.

«Префы» снизились на 18,9% — до 176 рублей за штуку. Это также минимальное значение с 8 ноября 2017 года.

Ранее 9 апреля акции Сбербанка подешевели на 13,04%.

Утром 9 апреля также наблюдалось падение Индекса Мосбиржи (на 9%), индекса РТС (10%) и акций некоторых компаний из-за новых санкций США. Лидером падения стали компании, связанные с попавшими в пятницу под санкции США бизнесменами. В частности, акции UC Rusal (основной владелец — попавший под санкции Олег Дерипаска) к 13:30 упали на 28,89% к открытию торгов.

Акции «Норникеля», 27,8% которого принадлежит Дерипаске, просели на 13,35%. Бумаги золотодобывающей компании «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну попавшего под санкции сенатора Сулеймана Керимова) — на 13,24%. Акции ВТБ упали на 10,87% (под санкциями — глава банка Андрей Костин). Котировки «Газпрома», глава правления которого Алексей Миллер также вошел в черный список, снизились на 8,55%.