Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

По закону «Об акционерных обществах» продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить миноритарным акционерам предложение о выкупе их долей. В случае со Сбербанком изначально предполагалось, что обязательную оферту миноритариям выдвинет сам ЦБ, а не покупатель, то есть правительство, единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной продажной.
«Цену [продажи обыкновенных акций ЦБ] надо устанавливать исходя из срока в пределах не более одного месяца до сделки», — сообщил глава думского комитета содержание еще одной поправки в законопроект. «Это даст возможность и ЦБ, и правительству решить оптимально, определить даты, сроки, когда это будет происходить», — продолжил он, отметив, что таким образом «действительно удается достаточно существенно снизить цену для государства».
РБК направил запрос в ЦБ.
Из проекта закона о продаже акций Сбербанка следовало, что ЦБ продаст принадлежащие ему обыкновенные акции правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Из-за высокой волатильности на мировых рынках цена сделки может колебаться в радиусе плюс-минус несколько десятков миллиардов рублей, предупреждал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Если средневзвешенная стоимость акций Сбербанка за шесть месяцев окажется выше рыночной, то миноритариев, желающих выкупить свои доли, может быть очень много, отмечала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. ЦБ из-за волатильности на рынках на фоне распространения коронавируса уже предложил перенести на полгода, до 1 декабря, срок перечисления в федеральный бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка.
Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) Минфин и ЦБ объявили 11 февраля. На выкуп акций у регулятора правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большинство средств, которые поступят из ФНБ на покупку пакета акций Сбербанка, вернется в бюджет.
Регулятор в 2020–2023 годах перечислит в казну около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в бюджет долговые требования к Сбербанку и госкорпорации «ВЭБ.РФ» на сумму 0,5 трлн руб.
Прибыль ЦБ в результате сделки сократится до 300 млрд руб. вместо изначально планируемой 700 млрд руб. «В части распределения прибыли о сумме, которая остается в распоряжении Банка России, предлагается эту сумму уточнить — не 700 млрд руб., а 300 млрд руб. и ввести дополнительную компоненту в размере 200 млрд руб., которая будет привязана к размеру убытка, полученному Банком России при реализации активов банков», — объявил замминистра финансов Владимир Колычев. Таким образом, ЦБ будет простимулирован к тому, чтобы «эти активы реализовывать на рынке», добавил он.