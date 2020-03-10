Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 72,02 (+4,5) Quote, 13:54
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 81,86 (+6,02) Quote, 13:54
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:08 Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией Общество, 19:04 Эрдоган сообщил о смягчении позиции США по С-400 Политика, 18:59 Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10% Общество, 18:58 В РФ предложили увеличить штрафы за утечку данных. Это коснется бирж Крипто, 18:48 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 марта Общество, 18:38 Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 18:30 «Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль Общество, 18:29 В ФРГ заявили об обращении к России по делу бывшего нациста Оберлендера Общество, 18:24 Падение цен на нефть не снизит стоимость бензина в России Бизнес, 18:22 Председатель Европарламента самоизолировался после визита в Италию Общество, 18:15 Власти Москвы отменят «Крымскую весну» на Тверской из-за коронавируса Политика, 18:13 «Роскосмос» сообщил о переносе запуска «Протона» на конец мая Общество, 18:09 Активисты подали заявки на митинг против обнуления президентских сроков Общество, 18:02
Финансы ,  
0 

Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

Окончательная сумма сделки по продаже Сбербанка будет определяться исходя из котировок акций госбанка за месяц, а не за полгода до первого транша. ЦБ оставит себе от суммы сделки 300 вместо 700 млрд руб.
Сбербанк SBER ₽203,79 -7,36% Купить
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Миноритарные акционеры Сбербанка не получат оферты при продаже ЦБ контрольного пакета акций банка правительству. Вместо предложения о выкупе их доли они получат акционерное соглашение. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представивший поправки в законопроект по продаже пакета акций Сбербанка. На фоне падения стоимости бумаг финальную сумму сделки решено определять исходя из котировок бумаг за последний месяц, а не за полгода, сообщил он. ЦБ и Минфин указанные изменения поддержали.

Без права оферты

«Мы убираем право оферты, которое было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения», — огласил Макаров суть поправки в законопроект о выкупе Сбербанка на заседании комитета. По его словам, при продаже пакета акций Сбербанка собственник не меняется — им остается государство. «Очевидно, что право собственности не меняется, в данном случае меняется владелец как юридическое лицо, и, следовательно, с правовой точки зрения обязанности выкупа не возникает», — объяснил он.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что «исходя из сложной ситуации на рынке» регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров Сбербанка «без выставления оферты». Сейчас в свободном обращении находится 48% акций Сбербанка, в том числе 45% — у нерезидентов.

ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка
Финансы

По закону «Об акционерных обществах» продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить миноритарным акционерам предложение о выкупе их долей. В случае со Сбербанком изначально предполагалось, что обязательную оферту миноритариям выдвинет сам ЦБ, а не покупатель, то есть правительство, единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной продажной.

Изменение цены

«Цену [продажи обыкновенных акций ЦБ] надо устанавливать исходя из срока в пределах не более одного месяца до сделки», — сообщил глава думского комитета содержание еще одной поправки в законопроект. «Это даст возможность и ЦБ, и правительству решить оптимально, определить даты, сроки, когда это будет происходить», — продолжил он, отметив, что таким образом «действительно удается достаточно существенно снизить цену для государства».

РБК направил запрос в ЦБ.

Из проекта закона о продаже акций Сбербанка следовало, что ЦБ продаст принадлежащие ему обыкновенные акции правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Из-за высокой волатильности на мировых рынках цена сделки может колебаться в радиусе плюс-минус несколько десятков миллиардов рублей, предупреждал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин. Если средневзвешенная стоимость акций Сбербанка за шесть месяцев окажется выше рыночной, то миноритариев, желающих выкупить свои доли, может быть очень много, отмечала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. ЦБ из-за волатильности на рынках на фоне распространения коронавируса уже предложил перенести на полгода, до 1 декабря, срок перечисления в федеральный бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка.

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка
Финансы

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций) Минфин и ЦБ объявили 11 февраля. На выкуп акций у регулятора правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большинство средств, которые поступят из ФНБ на покупку пакета акций Сбербанка, вернется в бюджет.

Регулятор в 2020–2023 годах перечислит в казну около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в бюджет долговые требования к Сбербанку и госкорпорации «ВЭБ.РФ» на сумму 0,5 трлн руб.

Прибыль ЦБ в результате сделки сократится до 300 млрд руб. вместо изначально планируемой 700 млрд руб. «В части распределения прибыли о сумме, которая остается в распоряжении Банка России, предлагается эту сумму уточнить — не 700 млрд руб., а 300 млрд руб. и ввести дополнительную компоненту в размере 200 млрд руб., которая будет привязана к размеру убытка, полученному Банком России при реализации активов банков», — объявил замминистра финансов Владимир Колычев. Таким образом, ЦБ будет простимулирован к тому, чтобы «эти активы реализовывать на рынке», добавил он.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Сбербанк, ЦБ
Материалы по теме
ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка
Экономика
Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка
Финансы
ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter