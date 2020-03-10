Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

Окончательная сумма сделки по продаже Сбербанка будет определяться исходя из котировок акций госбанка за месяц, а не за полгода до первого транша. ЦБ оставит себе от суммы сделки 300 вместо 700 млрд руб.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Миноритарные акционеры Сбербанка не получат оферты при продаже ЦБ контрольного пакета акций банка правительству. Вместо предложения о выкупе их доли они получат акционерное соглашение. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представивший поправки в законопроект по продаже пакета акций Сбербанка. На фоне падения стоимости бумаг финальную сумму сделки решено определять исходя из котировок бумаг за последний месяц, а не за полгода, сообщил он. ЦБ и Минфин указанные изменения поддержали.

Без права оферты

«Мы убираем право оферты, которое было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения», — огласил Макаров суть поправки в законопроект о выкупе Сбербанка на заседании комитета. По его словам, при продаже пакета акций Сбербанка собственник не меняется — им остается государство. «Очевидно, что право собственности не меняется, в данном случае меняется владелец как юридическое лицо, и, следовательно, с правовой точки зрения обязанности выкупа не возникает», — объяснил он.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что «исходя из сложной ситуации на рынке» регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров Сбербанка «без выставления оферты». Сейчас в свободном обращении находится 48% акций Сбербанка, в том числе 45% — у нерезидентов.