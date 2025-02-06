ЦБ раскрыл, сколько валюты купили россияне в 2024 году

По итогам 2024 года граждане купили валюту почти на 700 млрд руб., сообщил ЦБ. Особенно активно физлица покупали валюту в мае прошлого года, а с сентября на фоне ослабления рубля перешли к ее продаже

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В 2024 году чистые покупки валюты (то есть покупки минус продажи) со стороны населения составили 679,4 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Несмотря на то что последние четыре месяца 2024 года физические лица активно продавали валюту, по итогам года они стали ее нетто-покупателями, следует из обзора. «В целом в 2024 году физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на сумму 679,4 млрд руб. Покупки приходились на период с января по август, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся», — указывает ЦБ. Больше всего валюты граждане купили в мае 2024 года — на 178,2 млрд руб., следует из графиков ЦБ.

При ослаблении рубля физические лица перешли к нетто-продажам, отмечается в обзоре. Активнее всего граждане продавали валюту в ноябре 2024 года — на 68,1 млрд руб. за месяц. В ноябре США ввели санкции в отношении 52 кредитных организаций, в том числе системно значимых. Это привело к ослаблению рубля и повышению волатильности на валютном рынке. После этого ЦБ объявил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. При этом операции по продаже валюты со стороны регулятора не прекращались. С 2025 года Банк России возобновил покупки валюты по бюджетному правилу.

Ослабление курса в ноябре сменилось «коррекцией и стабилизацией» на отметке около 100 руб. за доллар США, указывает ЦБ в обзоре. Но повышенная волатильность на рынке сохранилась. «В целом в декабре 2024-го — январе 2025 года колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в достаточно широком диапазоне: 10,3% по доллару США и 9,4% по юаню», — приводит данные ЦБ.

Волатильность на валютном рынке в декабре 2024 года привела к расширению спредов на покупку и продажу наличной иностранной валюты, также обращает внимание регулятор. В среднем по операциям с долларом США спреды выросли с 2,8 руб. в ноябре до 4 руб. в декабре—январе. Это больше, чем было в июне 2024 года, когда Мосбиржа попала под блокирующие санкции США и на ней были остановлены торги долларом и евро. Тогда спреды по доллару на пике достигали 3,62 руб., ранее отмечал ЦБ.