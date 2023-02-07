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В правительстве назвали вбросом статью Bloomberg о давлении на ЦБ

Пресс-секретарь Мишустина: данные о давлении правительства на ЦБ по ставке — вброс
Ранее Bloomberg написал, что правительство давит на ЦБ с целью заставить его просигнализировать о возможном снижении ключевой ставки. Пресс-секретарь Михаила Мишустина назвал статью вбросом и спекуляцией
Вид на здание Центрального банка РФ
Вид на здание Центрального банка РФ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков заявил РБК, что сведения агентства Bloomberg о давлении со стороны кабмина на Центробанк в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности. По его словам, правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в «вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала».

«Отдельно подчеркну, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике», — заявил пресс-секретарь премьера.

Речь идет о публикации Bloomberg, в которой агентство со ссылкой на источники сообщило о давлении правительства России на ЦБ с тем, чтобы регулятор давал более оптимистичные прогнозы по ситуации в экономике и просигнализировал о возможном понижении ключевой ставки. Первое в этом году заседание по данному вопросу пройдет 10 февраля.

РБК направил запрос в ЦБ, однако регулятор традиционно воздерживается от комментариев по денежно-кредитной политике в «неделю тишины», которая предшествует решению по ключевой ставке.

На данный момент ключевая ставка находится на уровне 7,5%. Ее установили в сентябре прошлого года.

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Антон Фейнберг
правительство ЦБ Эльвира Набиуллина ключевая ставка Михаил Мишустин

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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