В правительстве назвали вбросом статью Bloomberg о давлении на ЦБ
Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков заявил РБК, что сведения агентства Bloomberg о давлении со стороны кабмина на Центробанк в вопросе понижения ключевой ставки не соответствуют действительности. По его словам, правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в «вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала».
«Отдельно подчеркну, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике», — заявил пресс-секретарь премьера.
Речь идет о публикации Bloomberg, в которой агентство со ссылкой на источники сообщило о давлении правительства России на ЦБ с тем, чтобы регулятор давал более оптимистичные прогнозы по ситуации в экономике и просигнализировал о возможном понижении ключевой ставки. Первое в этом году заседание по данному вопросу пройдет 10 февраля.
РБК направил запрос в ЦБ, однако регулятор традиционно воздерживается от комментариев по денежно-кредитной политике в «неделю тишины», которая предшествует решению по ключевой ставке.
На данный момент ключевая ставка находится на уровне 7,5%. Ее установили в сентябре прошлого года.