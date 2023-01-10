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Финансы ,  
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 10 января поднял ставки по кредитам на покупку вторичного и первичного жилья на 0,5 п.п. Условия ужесточают и другие банки
Сбербанк SBER ₽142,4 +0,71% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сбербанк с 10 января повысил ставки по ипотеке по базовым программам вторичного и первичного жилья. Рост составил 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка и в том, и в другом сегменте увеличилась до 10,9% годовых вместо 10,4%, следует из обновленной информации на сайте банка.

Представитель кредитной организации подтвердил изменения: «Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам». Ставки по программам с государственной поддержкой составят минимум 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе «Семейная ипотека» можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке, уточнил представитель Сбербанка.

Ужесточают условия и другие банки. В основном они отчитываются о росте ставок по льготной ипотеке (она официально увеличилась с 7 до 8%), но ужесточение затронуло не только ее.

  • ВТБ выдает ипотеку с господдержкой по ставке от 7,7% при условии использования цифровых сервисов на сделке — сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, следует из сообщения кредитной организации.
  • Альфа-банк на 1 процентный пункт поднял ставки по программе «Льготная ипотека с господдержкой» — до 8%, ставка по жилищным кредитам на «вторичку» выросла с 12,09 до 12,29%, следует из данных на его сайте. Ставка по рефинансированию с 9 января поднялась с 11,79 до 11,99%, сообщил телеграм-канал «Ипотека и недвижимость». Представитель Альфа-банка не ответил на запрос РБК.
  • Промсвязьбанк с 1 января выдает льготную военную ипотеку по ставке 6,5%, гражданскую ипотеку в рамках госпрограммы — на уровне 7,7%, сказал представитель банка. До этого ставка по гражданской ипотеке составляла 6,35%, сказал представитель банка.
  • Банк «Дом.РФ» также повышает ставки по льготной ипотеке на новостройки — теперь она доступна по ставке от 6,7% на строительство дома и от 7% на покупку квартиры (до изменения программы — от 5,7 и от 6% соответственно), рассказал зампредседателя правления банка Алексей Косяков. Кредиты по другим программам не изменились. Семейная ипотека доступна по ставке от 4,7% при оформлении кредита на строительство дома и от 5% при покупке квартиры, ипотека для ИТ-специалистов доступна по ставке от 3,8%, а кредиты в рамках стандартных рыночных продуктов — от 10,3%, уточнил Косяков.
  • Абсолют Банк в 2023 году на 1 п.п. повысил ставки по программе «Господдержка 2022» — минимальная ставка составит 7,35%, рассказал директор департамента развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Также банк оставит на прежнем уровне ставки по программе «Семейная ипотека» и по собственным программам банка. Ставка по коммерческой ипотеке для покупки коммерческой недвижимости с января снижена на 2,15 п.п. — до минимальной ставки 11,14%, рассказал Костюкевич.
  • РНКБ также в рамках обновленных условий госпрограммы льготной ипотеки повышает ставку до 8%. «При этом клиенты РНКБ могут получить дисконт к ставке минус 1% в случае приобретения квартиры в ЖК, которые строятся с использованием проектного финансирования РНКБ, а также в случае покупки жилья у застройщиков, которые являются стратегическими партнерами банка», — уточнил представитель РНКБ.

Причины повышения ставок

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По данным «Дом.РФ», на 23 декабря 2022 года средневзвешенные ставки в топ-20 банков по объемам выдачи ипотеки составляли:

  • на новостройки — 10,83%;
  • на вторичном рынке — 10,86%;
  • по программе «Господдержка 2020» — 6,66%;
  • по программе «Семейная ипотека» — 5,64%;
  • при рефинансировании — 11,12%.

В конце 2022 года правительство России продлило программу льготной ипотеки до июня 2024 года, но с этого года предельная ставка по ней повысилась с 7 до 8%. Кредит по такой ставке можно получить на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства.

Средние ставки по собственным ипотечным программам могли вырасти в ответ на удорожание фондирования, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Во второй декаде декабря ставки по вкладам в десяти крупнейших банках выросли до 8,2%, тогда как в начале декабря они были на уровне 7,4%». С этим согласна и аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: «Для поддержания маржи необходимо увеличивать ставки по кредитам».

Кроме того, на фоне сохраняющейся неопределенности банки могли ужесточить риск-политики в ипотечном сегменте, полагает Лопатин. Банки могут ожидать увеличения ключевой ставки в феврале 2023 года, а повышение ставок по ипотечным программам может нивелировать стоимость потерь из-за возможных неплатежей, связанных с ростом рисков заемщиков, добавляет Богомолова.

Качество заемщиков и популярность льготных программ по-прежнему будут ключевыми факторами, влияющими на объем ипотечных выдач в 2023 году, рассуждает Богомолова: «При позитивном сценарии (стабильные уровни ставок и отсутствие новых шоков) можно говорить о росте выдач в этом сегменте до 10–15% в 2023 году, при негативном (длительном периоде адаптации экономики) — выдачи могут оказаться на уровнях 2022 года или чуть ниже». Лопатин считает, что в случае отсутствия новых макрошоков объем выдач в сегменте по итогам 2023 года может достичь 4,5–5 трлн руб.

По итогам 2022 года объем выданных ипотечных кредитов в России достигнет 4,7 трлн руб., что на 19% меньше уровня 2021 года, прогнозировали аналитики консалтинговой компании Frank RG. Официальных итогов прошлого года пока нет.

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