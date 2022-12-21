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Эксперты назвали регионы с самыми большими расходами жителей на ипотеку

НКР: наибольшую часть зарплаты направляют на ипотеку в Подмосковье и Нижегородской области
Тяжелее всего выплачивать ипотеку жителям Подмосковья и Нижегородской области — именно в этих регионах платежи по жилищным кредитам занимают наиболее высокую долю в зарплатах, показали расчеты НКР
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В среднем по России заработная плата в 2,2 раза превышает средний платеж по ипотечным кредитам, но в некоторых регионах разница более существенна, показали расчеты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в холдинг РБК).

Аналитики НКР проанализировали соотношение зарплат и ежемесячных платежей по ипотеке в 50 крупнейших регионах России по размеру ипотечного портфеля. Использовались данные Росстата о номинальной зарплате за август и кредиты, оформленные в сентябре, расчеты сделаны по 2022 и 2021 годам. Учитывалась только зарплата ипотечного заемщика, а не весь доход домохозяйства, с которого обычно выплачивается ипотечный платеж. Полученный показатель показывает, во сколько раз размер зарплаты превышает ежемесячный ипотечный платеж.

Лидеры и аутсайдеры

В среднем по стране среднемесячный платеж за ипотеку составляет 26,8 тыс. руб., а средний размер зарплаты — 59,91 тыс. руб., то есть платеж по жилищным кредитам занимает 44,7% дохода. Год назад эти показатели составляли 24,5 тыс. и 52,4 тыс. руб. (46,8%).

Самая большая разница между зарплатой и ежемесячным платежом зафиксирована в Сахалинской области (3,1 раза), Коми (2,83), Якутии (2,78), а также в Архангельской (2,62) и Тюменской областях (2,53). «В Сахалинской области, лидирующей по доступности обслуживания ипотеки в стране, зарплата превышает среднюю по выборке в два раза. Помимо относительно высоких зарплат положение регионов-лидеров укрепляют низкие средние ставки по ипотечным кредитам: в Сахалинской области — 5,84%, в Якутии — 5,51%, что связано с действием в них программы «Дальневосточная ипотека» (под 2%)», — объясняют аналитики НКР.

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Минимальные показатели наблюдаются в Нижегородской и Московской областях — там зарплата превышает ипотечный платеж всего в 1,69 раза, таким образом, ипотека «съедает» 60% заработка. И если в Подмосковье это объясняется высоким средним чеком из-за дорогого жилья и тем, что многие жители региона работают в столице, где зарплаты выше, то в Нижегородской области главной причиной является низкая средняя зарплата — 43 тыс. руб., считают в НКР. По той же причине (низкие доходы) в «пятерке аутсайдеров» находятся Ставропольский край, Тверская и Калининградская области — в этих регионах зарплаты больше ипотечного платежа в 1,7 раза.

В Москве соотношение «зарплата/платеж» ниже среднего по стране и составляет 2 раза против 2,2. Год назад этот показатель в Москве был меньше — 1,8 раза.

По большей части на показатель влияют суммы зарплаты и среднего чека по ипотеке, а на него — цены на жилье, объясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Такой разброс в соотношении платежа и зарплат по стране влияет на доступность самой ипотеки, продолжает Лопатин: «Чем больше показатель, тем доступнее ипотека. Но тут важно отметить, что, безусловно, сумма базовых расходов на жизнь (продукты, ЖКХ и т.д.) в регионах может заметно отличаться».

«Люди менее охотно хотят жить в сложных климатических условиях на постоянной основе, в том числе в Республиках Коми и Якутия, что обуславливает меньший спрос на недвижимость и, соответственно, более низкий платеж по ипотеке. В Московской области, где все же цены доступнее, чем в Москве, и больше новостроек, спрос гораздо больше. В то же время для северных регионов характерно наличие надбавок к заработной плате, которыми привлекают сотрудников, что также обуславливает повышенное значение коэффициента «зарплата/ипотечный платеж», — рассуждает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Другие факты из исследования

  • Быстрее всего показатель «зарплата/платеж» по сравнению с 2021 годом вырос на Сахалине (+16,9%), в Краснодарском крае (+14,8%), Удмуртии (+12,9%), Якутии (+11,8%), то есть именно в этих регионах платить ипотеку стало относительно проще.
  • Сильно упал индикатор в Ярославской (-10%), Новосибирской (-7%) и Липецкой (-6,2%) областях.
  • Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в сентябре в 50 регионах выборки, составила 6,88%. Самые низкие процентные ставки наблюдались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 5,27%. Низкие ставки обеспечивают им близкое к среднему по стране соотношение «зарплата/платеж»: 2,1 — в Санкт-Петербурге и 1,9 — в Ленинградской области.
  • Средневзвешенный срок ипотечных кредитов превысил 25 лет только в двух регионах: в Краснодарском крае (25 лет и десять месяцев против 21 года и восьми месяцев в сентябре 2021 года) и в Ленинградской области (25 лет и два месяца против 20 лет и десяти месяцев годом ранее). Несмотря на длинные сроки ипотечного кредитования, соотношение «зарплата/платеж» в Краснодарском крае является одним из самых низких в стране — 1,76, а годом ранее оно было минимальным среди всех 50 рассматриваемых регионов. «Вероятно, столь низкую доступность обслуживания ипотеки в крае можно увязать с ситуацией в городе Сочи, где установились высокие цены на жилье. Спрос и цены на недвижимость в Сочи вряд ли снизятся, поскольку валютные ограничения осложняют покупку курортного жилья (в том числе в инвестиционных целях) в других странах», — объясняется в исследовании.
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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Ипотека НКР Исследование
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