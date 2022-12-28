Хуснуллин заявил о возможной корректировке льготной ипотеки в 2023 году

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В России могут скорректировать программу льготной ипотеки в 2023 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы договорились, что для всех мы сохраним ипотеку под 8%, потому что инфляция выше. Посмотрим, как будет идти в следующем году, если что, будем корректировать», — отметил вице-премьер. Хуснуллин подчеркнул, что для граждан, которые взяли ипотеку по действующей льготной программе, условия останутся неизменными на протяжении всего срока.

Продление программы льготной ипотеки Марат Хуснуллин назвал «самым сильным и самым полезным решением для отрасли». По его словам, в долевом строительстве участвуют более 2 млн человек, и продление срока действия программы — это «гарантированная достройка объектов». Кроме того, инициатива позволит сохранить деньги и, следовательно, сотрудников в отрасли. «И ключевой вопрос — это возможность людям улучшить свои условия», — добавил Хуснуллин.

20 декабря Минфин разработал и внес в правительство проекты постановлений, которые предусматривают изменения условий по льготным ипотечным программам с 1 января 2023 года. Согласно первому проекту, срок действия программы льготной ипотеки на новостройки продлевается до 1 июля 2024 года, а ключевая ставка увеличивается с 7% до 8% годовых. Второй проект предусматривает возможность жителям новых территорий РФ оформить ипотеку на покупку жилья в новостройках по ставке 2%.

С предложением продлить действие программы льготной ипотеки выступил Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Действие льготной ипотеки под 7% заканчивалось 31 декабря.

Программа льготной ипотеки появилась весной 2020 года как одна из антикризисных мер поддержки в период пандемии, первоначально субсидированная ставка составляла 6,5%. Разницу между рыночными и льготными ставками компенсирует государство.

В марте 2022 года из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 20% ставку по льготной ипотеке увеличили до 12%. Затем, когда ключевая ставка была снижена сначала до 17%, а затем до 14%, последовало и снижение ставки по льготной ипотеке до 9%. В июне ставку по кредиту снизили до 7% после того, как Владимир Путин озвучил такое предложение во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

Льготная ипотека предоставляется для покупки квартиры на первичном рынке в готовых новостройках или еще строящихся домах. Также жилищный кредит выдают и для строительства частного дома при условии, если не будут привлекаться специализированные компании. На льготных условиях можно получить кредит до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области и до 6 млн руб. в других регионах.