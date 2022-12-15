Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15:51
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 21:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:33
В Челябинской области осужденный напал на сотрудников конвоя в суде Общество, 21:31
Аналитики БКС констатировали остановку притока новых денег на рынок Инвестиции, 21:26
США решили ввести экспортные ограничения против 9 российских структур Экономика, 21:22
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины. Что происходит на ЧМ Спорт, 21:16
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 21:13
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Минобороны заявило, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй Политика, 21:11
Власти США подали в суд на губернатора из-за стены контейнеров на границе Политика, 21:05
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа Политика, 21:00
Хореограф Тутберидзе возмутился ее отсутствием в номинантах на премию ISU Спорт, 20:54
Участники саммита ЕС не смогли договориться о лимите цен на газ Бизнес, 20:50
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 20:49
Поляка впервые в истории назначили главным арбитром финала ЧМ Спорт, 20:31
Бизнес ,  
0 

Льготную ипотеку продлили, семейную — расширили. Что это значит для рынка

Как изменения в программе льготной и семейной ипотеки повлияют на спрос на жилье
Программу льготной ипотеки на новостройки продлят на полтора года, а программу семейной ипотеки расширят. Застройщики надеются, что это поможет поддержать спрос на жилье, но призывают не переоценивать господдержку
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Программа льготной ипотеки на новостройки будет продлена до середины 2024 года, а программа семейной ипотеки расширена, сообщил 15 декабря президент Владимир Путин.

В программах господдержки произойдут следующие изменения.

  • Ставка по программе льготной ипотеки, которая распространяется на все регионы, будет повышена с 7 до 8%. Текущий максимальный размер кредита по программе составляет 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах (изменится ли эта сумма, президент не уточнил). Программа будет действовать до 1 июля 2024 года.
  • Кредит по программе семейной ипотеки под 6% теперь смогут взять заемщики, у которых есть двое несовершеннолетних детей. Программа продолжит распространяться на семьи, где есть хотя бы один ребенок, который родился в 2018 году и позже.
  • На территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, закон о принятии которых в состав России Путин подписал в октябре, планируют предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках по ставке 2% годовых. Сейчас такая ставка действует для ипотеки на Дальнем Востоке.

Как расширение семейной ипотеки повлияет на рынок

Доступность жилья в России за последние годы не увеличилась, поэтому достаточно мало россиян могут взять ипотеку на общих условиях, исходя из рыночной ставки, считает Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). В последние годы число сделок на первичном рынке с мерами господдержки, в том числе с использованием льготной ипотеки, доходило на пике практически до 70%, поясняет Глушков необходимость продления и расширения программ льготной ипотеки.

Главное из изменений касается семейной ипотеки, поскольку это может дать стимул для роста спроса со стороны новой целевой группы, уверен коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов. Он поясняет, что ставку семейной ипотеки 6% девелоперы смогут дополнительно субсидировать, что очень важно, поскольку с рынка уходят программы с минимальными ставками меньше 3%. В Сбербанке заявили, что с конца декабря прекратят прием на ипотеку от застройщиков по ставке ниже этой.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Фото: Shutterstock «Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe
Нужно ли платить налог при беспроцентном займе между компаниями
Фото: Shutterstock Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
«Ловушка разработки»: каких ошибок важно избежать продакт-менеджеру
Фото: John Moore / Getty Images «А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Фото: Janos Kummer / Getty Images «Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов

В результате расширения программы семейной ипотеки выдача таких кредитов вырастет примерно на 30 тыс. в год, оценивает гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. В 2021 году семейной ипотекой воспользовались 133 тыс. семей, в 2022 году, когда действие программы было расширено на семьи с одним ребенком, уже выдано 155 тыс. семейных кредитов. В целом с момента запуска семейной ипотеки с 2018 года ею воспользовались более 440 тыс. семей, сумма выданных ипотечных кредитов достигла примерно 1,6 трлн руб.

Руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик полагает, что спрос на семейную ипотеку вырастет не менее чем на 10–15%. Сейчас в России около 9 млн семей с двумя и более детьми, отмечает Павлик.

Коммерческий директор «Страна Девелопмент» Александр Гуторов полагает, что часть покупателей могут переключиться с льготной ипотеки на семейную. «Если раньше семейная ипотека занимала 25–30% от общего объема льготной ипотеки, а 70–75% — это была ипотека с господдержкой, то с новыми изменениями доля семейной ипотеки, возможно, вырастет до 50–60%, а доля ипотеки с господдержкой снизится до 30–40%», — говорит Гуторов.

Как поднятие ставки по льготной ипотеке скажется на спросе

Продление льготной ипотеки позволит не допустить снижения спроса и позволит застройщикам спокойно планировать свою работу в среднесрочной перспективе, уверен Мутко. За все время реализации программы, которая была запущена в апреле 2020 года, ею воспользовались около 930 тыс. семей, оформивших кредиты на 3,1 трлн руб., продление программы позволит улучшить жилищные условия еще 300–350 тыс. семей, полагают в «Дом.РФ».

Спрос на ипотеку с господдержкой сохранится на высоком уровне, и в 2023 году доля покупок с привлечением льготной ипотеки составит около 23% от всех сделок на первичном рынке, прогнозирует управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Вряд ли повышение ставки на 1 п.п. серьезно снизит спрос на программу, считает Храпов. «В случае отсутствия негативных макрофакторов в экономике изменения смогут скорее позитивно сказаться и даже увеличить спрос в первой половине 2023 года», — надеется Храпов. Для основного числа потенциальных заемщиков программа останется привлекательной, особенно на фоне заметно выросших рыночных ставок, которые сейчас составляют 11%, согласен с этим мнением совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

«Новая ставка в 8% значительно выше, чем психологические ожидания покупателей, поскольку в привычном варианте итоговый показатель для клиента находился на уровне 5,7–6,7%, а субсидированные ставки от застройщиков вообще были околонулевыми», — говорит руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. Она предполагает, что если застройщики смогут продолжать субсидировать ставки до уровня 3–5%, это окажет положительное влияние на динамику спроса.

Сейчас на рынке довольно большой объем выведенного нового жилья и доступная ипотека поможет избежать падения спроса и затоваривания, уверена генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России по состоянию на декабрь 2022 года достигла рекордных 66 млн кв. м, или 66% от общего объема жилья в стадии строительства.

Продление льготной ипотеки позволит девелоперам продолжить реализацию своих проектов, обеспечить достаточное наполнение эскроу-счетов с сохранением комфортной ставки по проектному финансированию, но не стоит переоценивать влияние льготной ипотеки на рынок новостроек, отмечает директор по продажам GloraX Павел Логачев. «Несмотря на сохранение достаточно комфортной ставки, ситуация вряд ли кардинально изменится, так как нет предпосылок для восстановления платежеспособного спроса. К сожалению, критическое влияние сегодня оказывают внешние факторы, в том числе ситуация на геополитической арене, на которые сложно повлиять», — поясняет Логачев.

По данным Росреестра, в январе—сентябре 2022 года продажи в новостройках в России снизились на 15,5%, до 533,7 тыс. квартир. Снижение спроса произошло в апреле, и основной спад (-42% в годовом выражении) пришелся на второй квартал; в третьем квартале продажи жилья в новостройках были на 28% ниже, чем в прошлом году.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Ипотека жилая недвижимость льготная ипотека Недвижимость
Материалы по теме
Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня
Бизнес
Объем досрочного погашения ипотеки упал до минимума за три года
Финансы
Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» почти за ₽40 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter