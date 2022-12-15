Как изменения в программе льготной и семейной ипотеки повлияют на спрос на жилье

Льготную ипотеку продлили, семейную — расширили. Что это значит для рынка

Программу льготной ипотеки на новостройки продлят на полтора года, а программу семейной ипотеки расширят. Застройщики надеются, что это поможет поддержать спрос на жилье, но призывают не переоценивать господдержку

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Программа льготной ипотеки на новостройки будет продлена до середины 2024 года, а программа семейной ипотеки расширена, сообщил 15 декабря президент Владимир Путин.

В программах господдержки произойдут следующие изменения.

Ставка по программе льготной ипотеки, которая распространяется на все регионы, будет повышена с 7 до 8% . Текущий максимальный размер кредита по программе составляет 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах (изменится ли эта сумма, президент не уточнил). Программа будет действовать до 1 июля 2024 года.

по программе льготной ипотеки, которая распространяется на все регионы, . Текущий максимальный размер кредита по программе составляет 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах (изменится ли эта сумма, президент не уточнил). Программа будет действовать до 1 июля 2024 года. Кредит по программе семейной ипотеки под 6% теперь смогут взять заемщики, у которых есть двое несовершеннолетних детей . Программа продолжит распространяться на семьи, где есть хотя бы один ребенок, который родился в 2018 году и позже.

под 6% теперь смогут взять заемщики, у которых . Программа продолжит распространяться на семьи, где есть хотя бы один ребенок, который родился в 2018 году и позже. На территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, закон о принятии которых в состав России Путин подписал в октябре, планируют предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках по ставке 2% годовых. Сейчас такая ставка действует для ипотеки на Дальнем Востоке.

Как расширение семейной ипотеки повлияет на рынок

Доступность жилья в России за последние годы не увеличилась, поэтому достаточно мало россиян могут взять ипотеку на общих условиях, исходя из рыночной ставки, считает Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). В последние годы число сделок на первичном рынке с мерами господдержки, в том числе с использованием льготной ипотеки, доходило на пике практически до 70%, поясняет Глушков необходимость продления и расширения программ льготной ипотеки.

Главное из изменений касается семейной ипотеки, поскольку это может дать стимул для роста спроса со стороны новой целевой группы, уверен коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов. Он поясняет, что ставку семейной ипотеки 6% девелоперы смогут дополнительно субсидировать, что очень важно, поскольку с рынка уходят программы с минимальными ставками меньше 3%. В Сбербанке заявили, что с конца декабря прекратят прием на ипотеку от застройщиков по ставке ниже этой.

В результате расширения программы семейной ипотеки выдача таких кредитов вырастет примерно на 30 тыс. в год, оценивает гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. В 2021 году семейной ипотекой воспользовались 133 тыс. семей, в 2022 году, когда действие программы было расширено на семьи с одним ребенком, уже выдано 155 тыс. семейных кредитов. В целом с момента запуска семейной ипотеки с 2018 года ею воспользовались более 440 тыс. семей, сумма выданных ипотечных кредитов достигла примерно 1,6 трлн руб.

Руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик полагает, что спрос на семейную ипотеку вырастет не менее чем на 10–15%. Сейчас в России около 9 млн семей с двумя и более детьми, отмечает Павлик.

Коммерческий директор «Страна Девелопмент» Александр Гуторов полагает, что часть покупателей могут переключиться с льготной ипотеки на семейную. «Если раньше семейная ипотека занимала 25–30% от общего объема льготной ипотеки, а 70–75% — это была ипотека с господдержкой, то с новыми изменениями доля семейной ипотеки, возможно, вырастет до 50–60%, а доля ипотеки с господдержкой снизится до 30–40%», — говорит Гуторов.

Как поднятие ставки по льготной ипотеке скажется на спросе

Продление льготной ипотеки позволит не допустить снижения спроса и позволит застройщикам спокойно планировать свою работу в среднесрочной перспективе, уверен Мутко. За все время реализации программы, которая была запущена в апреле 2020 года, ею воспользовались около 930 тыс. семей, оформивших кредиты на 3,1 трлн руб., продление программы позволит улучшить жилищные условия еще 300–350 тыс. семей, полагают в «Дом.РФ».

Спрос на ипотеку с господдержкой сохранится на высоком уровне, и в 2023 году доля покупок с привлечением льготной ипотеки составит около 23% от всех сделок на первичном рынке, прогнозирует управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Вряд ли повышение ставки на 1 п.п. серьезно снизит спрос на программу, считает Храпов. «В случае отсутствия негативных макрофакторов в экономике изменения смогут скорее позитивно сказаться и даже увеличить спрос в первой половине 2023 года», — надеется Храпов. Для основного числа потенциальных заемщиков программа останется привлекательной, особенно на фоне заметно выросших рыночных ставок, которые сейчас составляют 11%, согласен с этим мнением совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

«Новая ставка в 8% значительно выше, чем психологические ожидания покупателей, поскольку в привычном варианте итоговый показатель для клиента находился на уровне 5,7–6,7%, а субсидированные ставки от застройщиков вообще были околонулевыми», — говорит руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. Она предполагает, что если застройщики смогут продолжать субсидировать ставки до уровня 3–5%, это окажет положительное влияние на динамику спроса.

Сейчас на рынке довольно большой объем выведенного нового жилья и доступная ипотека поможет избежать падения спроса и затоваривания, уверена генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России по состоянию на декабрь 2022 года достигла рекордных 66 млн кв. м, или 66% от общего объема жилья в стадии строительства.

Продление льготной ипотеки позволит девелоперам продолжить реализацию своих проектов, обеспечить достаточное наполнение эскроу-счетов с сохранением комфортной ставки по проектному финансированию, но не стоит переоценивать влияние льготной ипотеки на рынок новостроек, отмечает директор по продажам GloraX Павел Логачев. «Несмотря на сохранение достаточно комфортной ставки, ситуация вряд ли кардинально изменится, так как нет предпосылок для восстановления платежеспособного спроса. К сожалению, критическое влияние сегодня оказывают внешние факторы, в том числе ситуация на геополитической арене, на которые сложно повлиять», — поясняет Логачев.

По данным Росреестра, в январе—сентябре 2022 года продажи в новостройках в России снизились на 15,5%, до 533,7 тыс. квартир. Снижение спроса произошло в апреле, и основной спад (-42% в годовом выражении) пришелся на второй квартал; в третьем квартале продажи жилья в новостройках были на 28% ниже, чем в прошлом году.