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В Госдуме предложили штрафовать за непродажу валютной выручки

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за непродажу валютной выручки
Штраф для должностных лиц составит 40–50 тыс. руб., а юридических — «от трех четвертых до одного размера» суммы валютной выручки, которую они не продали в установленном порядке
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о штрафах за отказ экспортеров продавать валютную выручку и нарушение порядка такой продажи.

Среди авторов законопроекта — председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Дмитрий Вяткин (оба от «Единой России») и Сергей Гаврилов (КПРФ).

Согласно документу, ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства) дополнят нормой, по которой штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, которую они не продали в установленном порядке. Рассматривать административные дела будет Росфинмониторинг.

В пояснительной записке говорится, что изменения призваны защитить интересы экономически значимых организаций в условиях санкций и «улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, косвенным владельцам акций».

Обязательную продажу валютной выручки для крупных экспортеров ввели в середине октября. Как сообщили в аппарате правительства, они должны будут зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки, затем продавать из зачисленной выручки не менее 90% в течение двух недель. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Соответствующий указ носит закрытый характер, и список компаний, попавших под его действие, публиковать не будут, заявили в Кремле. В кабмине отмечали только, что речь о 43 группах компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

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Банк России ранее не поддерживал введение ограничений на валютные операции. Однако 12 октября регулятор заявил, что их адресный характер может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума законопроект валютная выручка продажа валютной выручки
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