ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами на снятие денег

Мошенники научились красть деньги без данных карт — с помощью QR-кода, сообщил Банк России в телеграм-канале.

«Мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», — пояснил регулятор.

Злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банков, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Получив код, мошенники снимают по нему деньги в банкоматах со счета жертвы.

«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Поэтому им ни с кем и никогда нельзя делиться», — подчеркнул ЦБ. Там посоветовали не хранить изображение QR-кода в телефоне или в распечатанном виде и напомнили, что настоящие сотрудники банка никогда не попросят у клиента такие данные.

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