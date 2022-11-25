Число магазинов с оплатой по QR резко выросло с уходом Visa и Mastercard

ЦБ увеличил прогнозируемые показатели числа магазинов, которые смогут принимать платежи через QR-коды. Изменения произошли после ухода из России международных платежных систем, а также Apple Pay и Google Pay

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2022 году число магазинов, которые подключили оплату через Систему быстрых платежей, в том числе с помощью QR-кодов, должно составить 440 тыс. штук, следует из обновленных целей стратегии Банка России по развитию национальной платежной системы на 2021–2023 годы. В изначальном варианте стратегии, которая была принята в 2021 году, ожидалось, что по итогам 2022-го этот показатель составит 70 тыс. магазинов.

В 2023 году число таких магазинов должно вырасти до 590 тыс., хотя изначально планировалось, что оно составит всего 100 тыс. Речь идет о торгово-сервисных предприятиях из сегмента малого и среднего бизнеса.

«Мы формировали стратегию больше двух лет назад. За это время многое изменилось. В условиях текущей геополитической ситуации российская платежная инфраструктура показала свою устойчивость, высокотехнологичность и востребованность. Более того, развитие национальных платежных инструментов и коммерческих платежных решений активно продолжается. С учетом стремительной положительной динамики показателей мы посчитали необходимым их скорректировать и поставить на 2022–2023 годы более высокие значения, чем мы планировали ранее», — приводятся в сообщении регулятора слова первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков, а также оплачивать покупки без карты и бесконтактно с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах. Ссылка ведет с сайта магазина в приложение мобильного банка, где покупатель должен согласиться со списанием денег со счета; в этом случае не надо вводить данные карты.

Весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине и введения масштабных санкций, из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard, а также перестали работать кошельки для бесконтактных платежей Apple Pay и Google Pay. Еще в марте банки заметили рост спроса магазинов на подключение платежей через СБП. Прием платежей через QR-код — это распространенный в Китае способ оплаты: там эту технологию используют популярные приложения WeChat и Alipay.

ЦБ в документе также изменил цель по доле безналичных платежей. Теперь по итогам 2023 года она ожидается на уровне 78–80%, тогда как ранее прогнозировалась на уровне 75%. На конец сентября 2022 года этот показатель уже составил 77,7%.

Доля платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей в общем объеме розничных безналичных операций в 2022 году должна составить 38–40%, а в 2023-м — 47–49%. Несмотря на уход МПС, этот показатель пока еще не достигает 100%, так как в России продолжают работать ранее выпущенные карты Visa и Mastercard, потому что операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт.

К российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — по итогам 2023 года должно быть подключено 18 стран, при этом в 2022 году с СПФС уже работают 15 государств, следует из целей ЦБ. Использование СПФС стало актуальным после того, как российские банки из-за санкций начали отключать от SWIFT. Она необходима для обмена сообщениями об операциях при проведении международных расчетов. ЕС отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

РБК направил запрос в ЦБ.