Иностранцы вернулись к продаже российских акций

В августе нерезиденты вновь вернулись к продаже российских акций, хотя в июле впервые с февраля иностранцы покупали ценные бумаги. Возобновившиеся продажи могут говорить о возвращении санкционных рисков, считают эксперты

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В августе нерезиденты продали акции российских компаний на 34,2 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ.

В этом месяце на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности относительно июля 2020 года и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций. Согласно данным ЦБ, нерезиденты и банки с иностранным участием начали продавать российские бумаги в феврале (чистые продажи превысили 60 млрд руб.) и увеличили продажи на фоне волатильности на финансовых рынках в марте (продали более чем на 90 млрд руб.). Такая же динамика, но в меньших объемах наблюдалась и в мае, и в июне. Чистые покупки российских акций в незначительном объеме иностранцы совершали только в июле.

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».

Старший аналитик АТОН Михаил Ганелин считает, что небольшой объем нетто-продаж в августе носил, скорее, технический характер. «Хотя новости про Белоруссию и Навального, наверное, немного тревожат рынок, пока нельзя говорить, что были панические продажи. Думаю, что это обычные рыночные движения», — отметил он. По его словам, хотя сейчас и существуют геополитические риски, Россия не находится в ситуации 2014 года.