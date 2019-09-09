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Финансы ,  
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Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Власти вскоре смогут инвестировать средства ФНБ, но они еще не решили, как это делать. Наиболее приемлемым для политики ЦБ является вариант инвестиций по модели Норвежского фонда
Фото: Андрей Любимов / РБК

Расширение круга финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сохранит эффективность действующего бюджетного правила, говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики», которые вечером в понедельник опубликовал Центробанк. Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Российские власти пополняют ФНБ уже несколько лет, а инвестировать его средства они смогут, только когда ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП. Это произойдет уже в 2020 году, прогнозировал ранее Минфин и подтвердил в своем прогнозе ЦБ. Фонд наполняется за счет сверходоходов от продажи нефти дороже $41,6 за баррель: в рамках бюджетного правила правительство не расходует их, а направляет в резервы; за счет этого власти заметно снизили зависимость рубля от цен на нефть, неоднократно заявлял Минфин.

Но сейчас направление вложений ФНБ — «фактор неопределенности» для Центробанка: первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов еще в июне сказал, что резервы (то есть, по сути, нефтяные доходы) могут напралвяться на инвестиции внутри страны, например в газохимический комплекс в Усть-Луге, а председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вскоре заявила, что предложения правительства могут либо повысить уязвимость экономики к внешним факторам, либо привести «к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности наших товаров».

Как распорядиться резервами

О планах по возможному инвестированию ФНБ по аналогии с Норвежским суверенным фондом также заявлял Минфин — речь идет о расширении круга активов, в которые можно вкладывать деньги фонда, и включении в него более рискованных и при этом более высокодоходных инструментов. «Такие активы могут включать в себя иностранные ценные бумаги (в том числе акции) с повышенным уровнем кредитного риска, а также несвязанные кредиты иностранным заемщикам», — пишет ЦБ.

Этот вариант «сохранит эффективность бюджетного правила и может повысить общую доходность инвестирования средств ФНБ, но снизит ликвидность и повысит волатильность цен на активы, а также увеличит кредитные риски». При этом для денежно-кредитной политики он будет нейтрален и позволит ей, как и действующему механизму бюджетного правила, «эффективно выполнять стабилизирующую роль для российской экономики».

Мнение
Владимир Назаров Спорное благосостояние: во что вкладывать свободные средства ФНБ

ЦБ описывает еще четыре сценария — они будут иметь большее влияние на макроэкономическую конструкцию, которую российские власти выстраивали последние несколько лет:

  • Вложения дополнительных средств из резервов в кредиты иностранным контрагентам (Минэкономразвития и Минфин обсуждали выдачу кредитов за счет ФНБ зарубежным покупателям российской экспортной продукции — чтобы в конечном счете поддержать российских производителей). ЦБ пишет, что это «ведет к частичному или полному отказу от привязки к базовой цене нефти и потере преимуществ от действия бюджетного правила». При таком варианте валюта будет продаваться за рубли, а «поскольку величина превышения ликвидной частью средств ФНБ 7% ВВП каждый год определяется нефтегазовыми доходами, а те, в свою очередь, ценой нефти, курс рубля и другие макроэкономические показатели восстановят зависимость от колебаний нефтяных цен». В краткосрочной перспективе экономика может ускориться, но в среднесрочной — наоборот, а инфляция будет более волатильной и привяжется к ценам на нефть, полагает ЦБ.
  • Другой сценарий — инвестиции всей суммы в рублевые активы внутри страны. Его последствия схожи с эффектом от предыдущего варианта, а регулятору придется гораздо значительнее менять ставку, чтобы удерживать инфляцию у цели в 4%, следует из документа. «При рублевом инвестировании Банк России «зеркалирует» операции ФНБ по конвертации валюты в рубли, продавая валюту на рынке, либо накопление сверх 7% ВВП изначально происходит на счетах ФНБ в рублях. В случае значительного превышения фактической ценой нефти цены отсечения по бюджетному правилу рубль укрепится. При снижении цены нефти рубль ослабится», — объясняет ЦБ. Проект в Усть-Луге на 2,4 трлн руб. (его реализуют «Газпром» вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому), который может потребовать инвестиций ФНБ, уже рассматривал набсовет ВЭБа под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Набсовет одобрил выдачу первого кредита на строительство — из средств ВЭБа.
  • Другие два сценария ЦБ — инвестиции в кредиты или в рублевые активы не всех дополнительных средств, а лишь фиксированной части ФНБ (какой именно, не уточняется). В обоих случаях колебания курса и инфляции хоть и усилятся, но не так значительно, как во втором и третьем сценариях, — все зависит от того, какую часть дополнительных резервов решать инвестировать. Рубль, вероятно, укрепится, а экономика ускорится, но только в первый год после запуска механизма, следует из документа ЦБ. Эти сценарии будут иметь меньший эффект для политики регулятора, при этом при низкой эффективности инвестиций рост экономики может и не ускориться, отмечает Банк России. В базовом сценарии он ждет роста ВВП на 1,5-2% в 2020 году и 1,5-2,5% — в 2021-м. Это хуже ожиданий Минэкономразвития, которое предсказывает ускорение экономики до 3,1% в 2021 году (в 2020-м — 1,7%).

Мнение
Алексей Ведев Почему ускорение экономики невозможно без средств ФНБ
 

Автор: Антон Фейнберг
Теги: ЦБ, ФНБ
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