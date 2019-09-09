Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Власти вскоре смогут инвестировать средства ФНБ, но они еще не решили, как это делать. Наиболее приемлемым для политики ЦБ является вариант инвестиций по модели Норвежского фонда

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Расширение круга финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сохранит эффективность действующего бюджетного правила, говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики», которые вечером в понедельник опубликовал Центробанк. Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Российские власти пополняют ФНБ уже несколько лет, а инвестировать его средства они смогут, только когда ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП. Это произойдет уже в 2020 году, прогнозировал ранее Минфин и подтвердил в своем прогнозе ЦБ. Фонд наполняется за счет сверходоходов от продажи нефти дороже $41,6 за баррель: в рамках бюджетного правила правительство не расходует их, а направляет в резервы; за счет этого власти заметно снизили зависимость рубля от цен на нефть, неоднократно заявлял Минфин.

Но сейчас направление вложений ФНБ — «фактор неопределенности» для Центробанка: первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов еще в июне сказал, что резервы (то есть, по сути, нефтяные доходы) могут напралвяться на инвестиции внутри страны, например в газохимический комплекс в Усть-Луге, а председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вскоре заявила, что предложения правительства могут либо повысить уязвимость экономики к внешним факторам, либо привести «к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности наших товаров».

Как распорядиться резервами

О планах по возможному инвестированию ФНБ по аналогии с Норвежским суверенным фондом также заявлял Минфин — речь идет о расширении круга активов, в которые можно вкладывать деньги фонда, и включении в него более рискованных и при этом более высокодоходных инструментов. «Такие активы могут включать в себя иностранные ценные бумаги (в том числе акции) с повышенным уровнем кредитного риска, а также несвязанные кредиты иностранным заемщикам», — пишет ЦБ.