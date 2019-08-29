Набсовет ВЭБа одобрил первый кредит «Газпрому» и экс-партнеру Ротенберга

Набсовет ВЭБа, возглавляемый премьером Дмитрием Медведевым, одобрил первый кредит мегапроекту «Газпрома» и партнера Аркадия Ротенберга на 111 млрд руб. Бюджет проекта — около 2,4 трлн, из них более 500 млрд руб. — от ВЭБа

Порт Усть-Луга (Фото: Елена Пальм / ТАСС)

Наблюдательный совет ВЭБа, который прошел в четверг, 29 августа, в Белом доме, одобрил предоставление бридж-кредита на сумму до 111 млрд руб. на строительство промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море, который «Газпром» будет строить вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому. Об этом заявил по итогам заседания председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«В проекте в Усть-Луге на первоначальном этапе ВЭБ является единственным кредитором, но этот этап будет длиться в течение года, и мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен и для других инвесторов и других кредиторов», — сказал Шувалов.

Он напомнил, что ВЭБ финансирует этот проект вместе с самим «Газпромом». Сумму финансирования со стороны газовой компании он не назвал, лишь отметив, что она большая. По данным РБК, «Газпром» на первом этапе предоставит займы на 38 млрд руб., таким образом на начальном этапе в общей сложности проект получит 149 млрд руб. Эти средства пойдут, в частности, на проектную документацию и уточнение капитальных затрат.

Соглашение о кредите ВЭБа будет подписано в ходе Восточного экономического форума, который начнется 6 сентября, добавил Шувалов. Кредит госкорпорации будет предоставлен за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, следует из презентации проекта, подготовленной для ВЭБа (у РБК есть копия).