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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Бизнес ,  
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Набсовет ВЭБа одобрил первый кредит «Газпрому» и экс-партнеру Ротенберга
Набсовет ВЭБа, возглавляемый премьером Дмитрием Медведевым, одобрил первый кредит мегапроекту «Газпрома» и партнера Аркадия Ротенберга на 111 млрд руб. Бюджет проекта — около 2,4 трлн, из них более 500 млрд руб. — от ВЭБа
Порт Усть-Луга (Фото: Елена Пальм / ТАСС)

Наблюдательный совет ВЭБа, который прошел в четверг, 29 августа, в Белом доме, одобрил предоставление бридж-кредита на сумму до 111 млрд руб. на строительство промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море, который «Газпром» будет строить вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому. Об этом заявил по итогам заседания председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«В проекте в Усть-Луге на первоначальном этапе ВЭБ является единственным кредитором, но этот этап будет длиться в течение года, и мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен и для других инвесторов и других кредиторов», — сказал Шувалов.

Он напомнил, что ВЭБ финансирует этот проект вместе с самим «Газпромом». Сумму финансирования со стороны газовой компании он не назвал, лишь отметив, что она большая. По данным РБК, «Газпром» на первом этапе предоставит займы на 38 млрд руб., таким образом на начальном этапе в общей сложности проект получит 149 млрд руб. Эти средства пойдут, в частности, на проектную документацию и уточнение капитальных затрат.

Соглашение о кредите ВЭБа будет подписано в ходе Восточного экономического форума, который начнется 6 сентября, добавил Шувалов. Кредит госкорпорации будет предоставлен за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, следует из презентации проекта, подготовленной для ВЭБа (у РБК есть копия).

Бизнес
Набсовет ВЭБа рассмотрит мегапроект «Газпрома» и экс-партнера Ротенберга

Общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге, включающего мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производству 13 млн т сжиженного природного газа в год (СПГ) и до 3 млн т различных марок полиэтилена, оценивается в 2,388 трлн руб. Из них ВЭБ в общей сложности может предоставить 535,5 млрд руб. (включая долгосрочные кредиты) в виде кредитов за счет депозитов ФНБ и субсидий в виде имущественного взноса, а «Газпром» — 178 млрд руб., говорилось в презентации.

Кластер в Усть-Луге — «большой, дорогой и, конечно, требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки проект стартовать не может», сказал премьер Дмитрий Медведев, начиная заседание набсовета ВЭБа.

Помимо ВЭБа в финансировании кластера примут участие также ВТБ и Газпромбанк, сказал в начале июня замминистра финансов Андрей Иванов.

По данным СПАРК, 100% «РусГазДобычи», партнера «Газпрома» в этом проекте, принадлежит Национальной газовой группе, которую в августе 2016 года создали бизнесмен Аркадий Ротенберг (у него был 51%) и председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский (49%) (СМП Банк был подконтролен Ротенбергу). Затем Ротенберг передал контроль в компании Оболенскому, а с 5 апреля 2019 года у банкира осталось 75,5% группы, еще 24,5% получил закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк портфельные инвестиции».

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко
Теги: ВЭБ, Аркадий Ротенберг, ПАО Газпром
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