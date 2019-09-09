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ЦБ проанализировал риски для российских инвесторов из-за жесткого Brexit
Банк России по итогам стресс-тестирования не выявил существенных рисков для российских участников рынка деривативов из-за жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС. Но косвенные эффекты могут повлиять на глобальные рынки
Фото: Максим Змеев / Reuters

Стресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ, например, деривативов, фьючерсов) в рамках жесткого сценария Brexit не выявило существенных рисков для российских инвесторов. Об этом говорится в августовском обзоре рисков финансовых рынков (.pdf) Банка России.

В случае, если курс британской валюты ослабнет по отношению к другим валютам и произойдет повышение процентной кривой по фунту стерлингов в соответствии с одним из стресс-сценариев Банка Англии, нерезиденты получают отрицательную переоценку. Однако, как отмечает ЦБ, эта переоценка является незначительной в абсолютном значении.

Зато косвенные эффекты от сценария жесткого Brexit могут повлиять на глобальные рынки, что усилит неприятие рынка инвесторами, добавляет Банк России.

ЦБ провел стресс-тестирование рынка ПФИ по состоянию на август текущего года. В диапазон инструментов вошли валютно-процентные, простые процентные и валютные свопы, а также валютные форварды, в которых одной из валют является фунт стерлингов. Параметры стресса — обесценение курса фунта стерлингов по отношению к евро, доллару США, швейцарскому франку и рублю, а также сдвиг кривой фунтовых ставок на 325 базисных пунктов.

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Как отмечает регулятор, Банк Англии в одном из стресс-тестов риска Brexit закладывал рост ключевой ставки до 4% (на 325 б. п.), а также обесценение фунта стерлингов на 25%.

По последним данным Банка международных расчетов, по состоянию на конец марта 2019 года иностранные банки имели позиции по деривативам на российском рынке на общую сумму $1,67 млрд, в том числе британские банки — $159 млн, хотя еще в начале 2015 года у банков Великобритании было почти $2,5 млрд открытых позиций по производным контрактам в России.

Сколько деривативов, привязанных к британскому фунту, держат в России иностранные контрагенты, ЦБ не раскрывает. Таких данных нет и у Банка международных расчетов. Но, исходя из валютной структуры долговых требований иностранцев к резидентам России, можно сделать вывод о незначительной доле: лишь 3,7% требований номинировано в британских фунтах. «Объем сделок с британским фунтом на российском рынке деривативов занимает незначительную долю от всего рынка», — подтверждает ЦБ.

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Сторонником жесткого Brexit является британский премьер-министр Борис Джонсон. Он неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября текущего года вне зависимости от обстоятельств.

В начале сентября палата общин Великобритании приняла законопроект, запрещающий правительству осуществить Brexit до этой даты без предварительного соглашения. Документ обязывает Джонсона просить у Брюсселя перенести дату Brexit на 31 января 2020 года, если он не сможет договориться об условиях упорядоченного выхода из ЕС до 19 октября.

Авторы: Наталия Анисимова, Иван Ткачёв
Теги: Центробанк, риски, Brexit
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