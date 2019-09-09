ЦБ проанализировал риски для российских инвесторов из-за жесткого Brexit

Банк России по итогам стресс-тестирования не выявил существенных рисков для российских участников рынка деривативов из-за жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС. Но косвенные эффекты могут повлиять на глобальные рынки

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Стресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ, например, деривативов, фьючерсов) в рамках жесткого сценария Brexit не выявило существенных рисков для российских инвесторов. Об этом говорится в августовском обзоре рисков финансовых рынков (.pdf) Банка России.

В случае, если курс британской валюты ослабнет по отношению к другим валютам и произойдет повышение процентной кривой по фунту стерлингов в соответствии с одним из стресс-сценариев Банка Англии, нерезиденты получают отрицательную переоценку. Однако, как отмечает ЦБ, эта переоценка является незначительной в абсолютном значении.

Зато косвенные эффекты от сценария жесткого Brexit могут повлиять на глобальные рынки, что усилит неприятие рынка инвесторами, добавляет Банк России.

ЦБ провел стресс-тестирование рынка ПФИ по состоянию на август текущего года. В диапазон инструментов вошли валютно-процентные, простые процентные и валютные свопы, а также валютные форварды, в которых одной из валют является фунт стерлингов. Параметры стресса — обесценение курса фунта стерлингов по отношению к евро, доллару США, швейцарскому франку и рублю, а также сдвиг кривой фунтовых ставок на 325 базисных пунктов.