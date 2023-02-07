Регион ФРГ выступил против продажи аэропорта миллиардеру Харитонину

Власти немецкой земли Гессен попросили федеральное правительство запретить сделку по продаже аэропорта Франкфурт-Хан в федеральной земле Рейнланд-Пфальц компанией NR Holding, которая принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину, пишет Die Zeit. Гессен когда-то имел миноритарный пакет акций аэропорта.

«Мы просим федеральное правительство, которое ответственно за проверку процесса в соответствии с Законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты, чтобы воспрепятствовать этой продаже», — сообщило министерство финансов земли. Власти считают возможную сделку «крайне критичной».

По информации агентства dpa, на покупку аэропорта претендовала также Richter Group из Майнца, однако NR Holding заплатила больше. Сумма сделки составила около €20 млн. Хотя наибольшую цену предложила Swift Convoy GmbH из Франкфурта, она так и не заплатила. И NR Holding, и Richter Group независимо друг от друга уже подписали соглашения и перевели деньги. При этом последняя не знала, что договор подписан и NR Holding. Как пишет Süddeutsche Zeitung, могут пройти месяцы, прежде чем решение будет принято, даже если все кредиторы одобрят продажу аэропорта NR Holding, решающее слово остается за министром экономики Робертом Хабеком. При этом неясно,

является ли аэропорт частью критической инфраструктуры.

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