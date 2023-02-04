Миллиардер Харитонин купил в ФРГ обанкротившийся аэропорт за €20 млн

Речь идет об аэропорте Франкфурт-Хан на западе ФРГ. Как пишет DPA, его купила NR Holding, которая принадлежит Харитонину. Рядом с аэропортом находится гоночная трасса, которой также владеет российский бизнесмен

Аэропорт Франкфурт-Хан (Фото: Wikimedia Commons)

Российский бизнесмен Виктор Харитонин, совладелец «Фармстандарта», приобрел аэропорт Франкфурт-Хан в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, который обанкротился в 2021 году, передает Spiegel со ссылкой на информацию агентства DPA, которое получило комментарий компании-покупателя NR Holding — она принадлежит Харитонину.

По данным DPA, сумма контракта составила €20 млн, деньги уже переведены на нотариальный счет. В NR Holding сообщили, что контракт «находится на различных условиях отсрочки», в частности, еще должно пройти собрание кредиторов по делу о банкротстве аэропорта.

Как указывает Spiegel, аэропорт Франкфурт-Хан, находящийся примерно в 120 км от Франкфурта-на-Майне и 110 км от Люксембурга и ранее являвшийся американским военным аэропортом, обанкротился в 2021 году. Прежде 82,5% акций аэропорта принадлежали китайской корпорации HNA, которая в том же году заявила о банкротстве; 17,5% — федеральной земле Гессен, которая находится рядом с Рейнланд-Пфальцем.

В июне 2022-го проходил тендер, по его итогам инвестором объекта стала Swift Conjoy GmbH, которая была основана за год до этого австралийскими и английскими предпринимателями, пишет SWR. NR Holding тоже участвовала в торгах, но предложила за аэропорт меньшую цену, указывает Spiegel.

Рядом с аэропортом расположена гоночная трасса Нюрбургринг, которой, по данным Speigel, также владеет Харитонин. Бизнесмен не находится под санкциями ЕС, уточняет издание.

Рейсы в этот аэропорт совершают крупнейшие европейские авиакомании, в частности, Ryanair и Wizzair.

Состояние Харитонина, по данным Forbes, составляет $1,4 млрд. Помимо доли в «Фармстандарте», у него есть активы компаний «Отисифарм», «Биокад» и бизнес-центра «Северная башня» в «Москва-Сити».

В августе прошлого года стало известно, что компания Augment Investments Limited Харитонина может стать владельцем Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми — это основной актив австрийского производителя бумаги Mondi, который в том числе выпускает бумагу «Снегурочка». В декабре источники РБК сообщили, что сделка на 95 млрд руб. пока не состоялась, так как ее не согласовали власти.