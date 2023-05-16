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Bloomberg узнал об отставках в «Казатомпроме» после сделки с «Росатомом»

Bloomberg: топ-менеджеры «Казатомпрома» уходят из компании после сделки с «Росатомом»
Покупка «Росатомом» доли в 49% в стратегическом урановом месторождении в Казахстане привела к конфликту между руководством «Казатомпрома» и руководством страны. Несогласные топ-менеджеры покинули компанию, утверждает Bloomberg
Фото: kazatomprom.kz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: kazatomprom.kz / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Продажа национальной атомной компанией «Казатомпром» части рудника «Буденновское» российской корпорации «Росатом» привела к оттоку топ-менеджеров из казахстанской компании, сообщает Bloomberg.

Месторождение «Буденновское» в Туркестанской области — крупнейшее урановое месторождение Казахстана и одно из крупнейших в мире. Сделка по продаже доли в нем «Росатому», отмечает Bloomberg, обсуждалась несколько лет. О том, что 49% рудника перешли под контроль российской компании, «Казатомпром» сообщил в финансовом отчете за 2022 год.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что сделка по продаже стратегического месторождения продвигалась суверенным фондом благосостояния Казахстана («Самрук-Казына») вопреки позиции руководства «Казатомпрома». «Стремление завершить сделку за закрытыми дверями привело к потере двух генеральных директоров, финансового директора, главного операционного директора и главного коммерческого директора менее чем за 18 месяцев», — пишет агентство. Первым в августе 2021 года компанию покинул генеральный директор Галымжан Пирматов. Его преемник Мажит Шарипов ушел в июле прошлого года, а главный операционный директор Аслан Булекбай ушел в марте. Финансовый директор Камила Сыздыкова и главный коммерческий директор Аскар Батырбаев ушли в декабре.

Сейчас Пирматов является председателем Национального банка Казахстана. В пресс-службе банка, как и в пресс-службе «Казатомпрома», сообщали, что он ушел из компании по собственному желанию.

«Росатом» на протяжении периода, в течение которого, по данным Bloomberg, шло обсуждение сделки, не подтверждал, но и не опровергал сообщения, что он может купить долю 49% в СП «Буденновское». «Знаете, мы никогда в жизни не комментируем, пока мы ничего не сделаем. Поэтому давайте оставим интригу и паузу, и, когда придет правильный момент, мы обязательно все расскажем», — говорил в ноябре 2022 года первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров.

РБК направил запрос представителю «Росатома».

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Казахстанское издание Orda в мае 2022 года также отмечало противоречия в позиции «Казатомпрома» и правительственных органов Казахстана по вопросу будущего месторождения «Буденовское».

ТСП «Буденновское» появилось в правительственном списке компаний, которые планируется приватизировать, 20 мая 2022 года. На следующий день пресс-служба премьера Казахстана Алихана Смаилова сообщила о его переговорах с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, где обсуждалось, в частности, «расширение взаимодействия по проектам добычи урана». «Была отмечена заинтересованность российской стороны в дальнейшем инвестировании в уранодобывающую отрасль Казахстана для укрепления энергобезопасности двух стран», — говорилось в сообщении.

Но уже 23 мая пресс-служба «Казатомпрома» заявила, что информация о приватизации «Буденновского» «не соответствует действительности», и выразила протест против таких действий правительственных органов. «Опубликованная информация не соответствует действительности, а также установленным процессам раскрытия информации и корпоративного управления. Руководство компании и совет директоров «Казатомпрома» инициировали обсуждение с соответствующими государственными органами РК списка компаний, подлежащих приватизации с целью его корректировки, а также доведения до сведения государственных органов серьезной озабоченности компании в отношении недопустимого вмешательства в деятельность «Казатомпрома», являющегося публичной компанией. Необходимо отметить, что в соответствии с текущим законодательством доля «Казатомпрома» в добычном предприятии ТОО «СП Буденновское» не может быть менее 50% (сейчас 51%)», — говорилось в позиции компании.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Тимофей Дзядко
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