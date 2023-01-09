ЛУКОЙЛ договорился о продаже НПЗ в Италии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 19:45
Власти ЮАР заявили об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией» Политика, 21:50
В Росавиации опровергли отмену запрета на полеты в южные аэропорты Политика, 21:34
Два обращения Путина попали в топ-10 телепрограмм года Политика, 21:30
FIDE назвала сроки матча Непомнящего за мировую шахматную корону Спорт, 21:16
ЛУКОЙЛ договорился о продаже НПЗ в Италии Бизнес, 21:15
В боях под Соледаром погиб украинский полковник Политика, 21:08
Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров Инвестиции, 20:59
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:54
Песков заявил о возможности для срочников подписать контракт Политика, 20:54
Женщинам дали шанс попасть в «Формулу-1» через академию и взнос $156 тыс. Спорт, 20:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:51
Экс-президента Бразилии Болсонару после протестов госпитализировали в США Политика, 20:22
Меркачева объяснила помилование заключенных из ЧВК секретными указами Политика, 20:06
Чемпион мира устроил благотворительный турнир и получил на нем удаление Спорт, 20:01
Бизнес ,  
0 

ЛУКОЙЛ договорился о продаже НПЗ в Италии

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания ЛУКОЙЛ сообщила, что договорилась о продаже принадлежащего его «дочке» нефтехимического комплекса ISAB в Италии группе G.O.I. ENERGY. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЛУКОЙЛа. В состав комплекса входит нефтеперерабатывающий завод, установка газификации и электростанция.

«Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. ENERGY сформировал партнерство с TRAFIGURA, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами, который обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала. Новый собственник обеспечит сохранение рабочих мест и безопасных условий труда на предприятии», — уточнили в ЛУКОЙЛе.

Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, после получения всех необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии. Сумма сделки не называется.

В ноябре 2022 года The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЛУКОЙЛ отказался от продажи ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Российская сторона усомнилась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки, сообщило тогда издание.

На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии. После того как банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков, завод стал потреблять только российскую нефть. Несмотря на то что санкции против ЛУКОЙЛа введены не были, отмечает издание, поставщики нефти и кредиторы опасались сотрудничать с компанией.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter