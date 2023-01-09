ЛУКОЙЛ договорился о продаже НПЗ в Италии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания ЛУКОЙЛ сообщила, что договорилась о продаже принадлежащего его «дочке» нефтехимического комплекса ISAB в Италии группе G.O.I. ENERGY. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЛУКОЙЛа. В состав комплекса входит нефтеперерабатывающий завод, установка газификации и электростанция.

«Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. ENERGY сформировал партнерство с TRAFIGURA, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами, который обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала. Новый собственник обеспечит сохранение рабочих мест и безопасных условий труда на предприятии», — уточнили в ЛУКОЙЛе.

Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, после получения всех необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии. Сумма сделки не называется.

В ноябре 2022 года The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЛУКОЙЛ отказался от продажи ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Российская сторона усомнилась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки, сообщило тогда издание.



На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии. После того как банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков, завод стал потреблять только российскую нефть. Несмотря на то что санкции против ЛУКОЙЛа введены не были, отмечает издание, поставщики нефти и кредиторы опасались сотрудничать с компанией.

Материал дополняется.