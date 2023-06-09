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Финансы ,  
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ЦБ спрогнозировал возвращение экономики к докризисному уровню в 2024 году

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: экономика России вернется к докризисному уроню в 2024 году
В следующем году российская экономика вернется к докризисному уровню, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В мировой экономике растет спрос на услуги и падает — на товары, как это было до пандемии коронавируса
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская экономика в следующем году полностью вернется к докризисному уровню, рассчитывают в Центробанке. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, передает корреспондент РБК.

«По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним, экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», — сказала она.

Данные за апрель показали, что деловая активность выросла во многих секторах экономики — в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите, пояснила глава ЦБ.

Одной из точек роста для экономики, по оценкам ЦБ, становится внутренний туризм. Также во многих регионах растет машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии, перечислила Набиуллина.

Мировая экономика постепенно возвращается к доковидной структуре, отметила глава ЦБ. «Во время пандемии резко упал спрос на услуги и вырос спрос на товары, сейчас ситуация обратная», — пояснила она.

Для России это означают дальнейшее сжатие торгового профицита, это может сработать как проинфляционный фактор, отметила глава ЦБ. Она также подчеркнула, что сильное влияние на экономику оказывает и «напряженная геополитическая ситуация».

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По итогам заседания ЦБ в шестой раз подряд оставил ключевую ставку, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, без изменений — на уровне 7,5% годовых. В то же время регулятор допустил, что уже в ближайшее время может перейти к ужесточению кредитной политики.

Банк России в феврале прогнозировал при базовом сценарии рост ВВП от минус 1% до плюс 1%. В мае регулятор свой прогноз подтвердил. Минэкономразвития России в апреле спрогнозировало рост реального ВВП в этом году на 1,2%.

О том, что эксперты сходятся в ожидании роста российской экономики, говорил также президент России Владимир Путин. По его словам, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%.

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