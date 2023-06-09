Forbes сообщил о списании средств россиян в турецком банке

По словам клиентов, Denizbank объясняет списание денег технической ошибкой и обещает вернуть средства за несколько дней. Проблема затронула не более 5% клиентов-россиян, оценил собеседник Forbes

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Турецкий Denizbank списал средства со счетов части клиентов, в истории операций указывается, что деньги взяли за «комиссию по управлению счетом», пишет Forbes со ссылкой на двух клиентов организации и тематический чат русскоязычных клиентов, столкнувшихся с проблемой.

У тех, кто столкнулся со списанием денег, на счетах находились небольшие суммы — до 2 тыс. лир (порядка ₽7 тыс.). Некоторые клиенты утратили все средства на счету.

Бизнесмен, помогающий открывать гражданам России счета в банках Турции, рассказал газете, что получил три обращения по этому вопросу. Denizbank пообещал вернуть деньги в течение трех дней, два платежа уже поступили обратно. Банк объяснил инцидент неудачной попыткой обновить мобильное приложение, сообщил предприниматель, проблема коснулась не более 5% российских клиентов. Другой собеседник издания рассказал о словах менеджера Denizbank, который пояснил, что средства компенсируют при личном обращении в отделение банка в Турции.

Denizbank (до 2019 года — «дочка» Сбербанка) пользовался популярностью у уехавших в Турцию россиян, он весьма лояльно относился к открытию ими счетов. Для открытия счета хватало депозита, он единственный среди банков Турции позволял открыть рублевый счет и экономить на конвертации валют.

Но к концу прошлого года клиенты-россияне начали сталкиваться с ограничениями: проблемами при попытке совершить валютный перевод онлайн на иной зарубежный счет, кроме того, Denizbank повысил минимальную сумму депозита, необходимого для открытия счета, почти в десять раз — до $5 тыс.

В прошлом году из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. До сентября в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество с российской компанией турецкие банки начали отключать их использование.



