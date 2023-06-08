Астана заявила об отсутствии поручения банкам отклонять платежи в рублях

Отказы в проведении операций в рублях — инициатива самих казахстанских банков, правительство страны таких указаний финансовым организациям не давало, сообщили в Минфине. О случаях отказа от платежей в рублях писали «Ведомости»

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Правительство Казахстана не давало указаний банкам страны по ограничению операций в рублях, возможные отказы банков от таких операций — это их собственная инициатива, заявил вице-премьер — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, передает «Курсив». Как поясняет издание, Жамаубаев комментировал публикацию газеты «Ведомости», которая писала накануне о случаях отказа казахстанских банков от проведения платежей в рублях.

«В целом есть такое понятие, как KYC (know your client) — «знай своего клиента». Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было», — сказал Жамаубаев.

О том, что некоторые российские предприниматели сталкиваются с отказами банков Казахстана, рассказала «Ведомостям» лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. По ее словам, реальные причины отказа приема платежей в рублях комплаенс банка «Точка» не знает.

Информацию о ряде отказов российским предпринимателям в проведении рублевых платежей подтвердил собеседник газеты в небольшом банке из топ-50. По его словам, в 2023 году банк фиксирует десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. По его словам, в качестве объяснения отказа всегда указывается внутренняя политика кредитной организации.

В то же время, по словам вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, расчеты с казахстанскими банками проходят стабильно.

По словам Давыдовой из «Точки», на фоне проблем с рублевыми платами клиенты банка интересуются расчетами в казахстанском тенге — количество платежей в казахстанских тенге в апреле выросло на 75% по сравнению с мартом.

Однако бывают случаи с отказом принимать платежи от российских предпринимателей и в казахстанских тенге, отмечает член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин. Независимо от того, в какой валюте была операция, если она не проходит внутренний контроль банка и подпадает под категорию рисковых, возможна заморозка или возврат транзакции, подтверждает руководитель партнерского офиса «Аронов и партнеры» в Республике Казахстан и юридической фирмы Continental Эльдар Бабаев. При подтверждении реальной предпринимательской деятельности документами такие ситуации быстро разрешаются, поясняет Порошин.

Поставщики в последние две недели все чаще сталкиваются со случаями, когда банки Армении, Казахстана и Гонконга блокируют оплату от российских юридических лиц по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят микросхемы, процессоры и другое оборудование, писала со ссылкой на источники на рынке электроники газета «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания, это связано с введенным в феврале десятым пакетом санкций США. Согласно ему, иностранные банки могут попасть под ограничения за сотрудничество с Россией, при этом речь идет о любом предоставлении денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

Другой источник издания, близкий к правительству, сообщил, что есть случаи блокировки оплаты и по поставкам телеком-оборудования последнего поколения, а также систем хранения данных и серверов. В Минпромторге не ответили на запрос издания. В Центробанке пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости».