ВТБ обновил рекорд по чистой прибыли в 2023 году

В прошлом году ВТБ заработал свыше 430 млрд руб. чистой прибыли, что на треть больше рекорда докризисного 2021 года. Цель группы на этот год — удержать результат даже в условиях «жесткого приземления» кредитного рынка

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В 2023 году чистая прибыль ВТБ достигла 432,3 млрд руб., следует из обобщенной отчетности группы по МСФО. Финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021 года (327 млрд руб.,pdf). В 2022 году ВТБ зафиксировал рекордный убыток — 612,6 млрд руб. по МСФО. Эту величину банк скорректировал в худшую сторону — до 667,5 млрд руб., уточнил на звонке с журналистами первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ демонстрировал существенное улучшение бизнес-показателей еще в начале 2023 года. Первый и второй кварталы оказались самыми удачными для группы с точки зрения чистой прибыли — 147,2 млрд руб. и 142,6 млрд руб. против 86,5 млрд руб. в третьем квартале и 55,9 млрд руб. в четвертом. На результаты второго полугодия будет оказывать влияние рост ключевой ставки и возникшая из-за этого отрицательная переоценка части ценных бумаг на балансе, предупреждал ранее Пьянов.

Из чего сложилась рекордная прибыль 2023 года

За прошлый год чистые процентные доходы ВТБ составили 761,4 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатели кризисного 2022 года и на 17,8% лучше уровней 2021 года. Чистая процентная маржа в течение трех кварталов прошлого года держалась выше 3%, опустившись ниже этой отметки в октябре-декабре, заметил Пьянов.

Чистые комиссионные доходы ВТБ в 2023 году достигли 217 млрд руб., прибавив 47,8% год к году. По сравнению с докризисным 2021-м они выросли более чем на треть (+37%, или на 58,5 млрд руб.)

Прочие операционные доходы ВТБ в прошлом году составили 127,3 млрд руб. против убытка по этой статье в 481,5 млрд руб. за предыдущий отчетный период. Динамика этой статьи баланса была неравномерной в течение прошлого года: в первом и втором квартале ВТБ зафиксировал доходы по ней на уровне 89,5 и 64,1 млрд руб. соответственно из-за положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а в третьем и четвертом — убытки в размере 15 и 11,3 млрд руб. из-за отрицательной переоценки части ценных бумаг в портфеле после роста ставки ЦБ.

В 2023 году ВТБ, как и многие российские банки, существенно сократил расходы на резервы — они составили 187,2 млрд руб. против рекордных 514,3 млрд руб. в кризис.

Ощутимое влияние на финансовый результат группы оказали разовые факторы. Например, в первом квартале ВТБ зафиксировал доход от присоединения крымского РНКБ в 35 млрд руб. В первом полугодии порядка 100 млрд руб. банк получил от положительной валютной переоценки, отмечал ранее Пьянов.

Цели ВТБ на 2024 год

В этом году ВТБ намерен заработать не меньше, чем в рекордном 2023-м, утверждает Пьянов. Он обозначил целевой ориентир для группы на уровне 435 млрд руб., но только 275 млрд руб. от этой суммы придется на органическую прибыль. Еще порядка 100 млрд руб. банк рассчитывает получить от удачных операций с заблокированными из-за санкций активами, а 60 млрд руб.— за счет бухгалтерской проводки с возмещением налогов приобретенного банка «Открытие».

Планы по органической прибыли на уровне 275 млрд руб. в этом году Пьянов считает реалистичными в условиях «жесткого приземления» кредитного рынка. По прогнозу ВТБ, его корпоративный кредитный портфель увеличится на 10% против прошлогодних 19%, а портфель розничных ссуд — менее чем на 5 против 25% годом ранее.

По словам Пьянова, в 2024 году ВТБ также намерен сместить фокус по соблюдению нормативов достаточности капитала. С этого года для кредитных организаций возвращаются требования по базельским надбавкам. Если раньше ВТБ фокусировался на нормативе достаточности базового капитала Н1.1 (на 1 января 2024 года он составил 5,9% при минимуме 4,5%), то теперь для него важнее групповой норматив достаточности собственных средств Н20. На 1 января он составлял 10,6%, цель на конец года — удержать его на уровне 9,4% при регулятором минимуме с надбавками в 8,25%, отметил Пьянов.

Менеджмент ВТБ не планирует рекомендовать выплату дивидендов за 2023 год, напомнил он. Из-за потребности в наращивании капитала госбанк анонсировал возврат к дивидендным выплатам только по итогам 2025 года.