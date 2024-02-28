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Финансы ,  
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Сбербанк обновил рекорд по чистой прибыли

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО за 2023 год превысила ₽1,5 трлн и стала рекордной
В прошлом году «Сбер» заработал свыше 1,5 трлн руб. чистой прибыли по МСФО, что больше рекорда докризисного 2021 года. Цель группы на этот год — улучшить финансовый результат, заявляли ранее в банке
Сбербанк SBER ₽293,7 +0,4% Купить
Сбербанк SBERP ₽293,87 +0,46% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2023 год чистая прибыль Сбербанка достигла 1,508 трлн руб., следует из обобщенной отчетности группы по МСФО. Финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021 года (1,246 трлн руб.) на 21%. По сравнению с тем периодом прибыль на акцию тоже увеличилась — с 56,98 до 69,1 руб.

В 2022 году «Сбер» остался прибыльным, показав результат в размере 287,8 млрд руб. по МСФО, заработав больше, чем весь банковский сектор в кризисный период (203 млрд руб.). В отчетности по МСФО показатель за 2022 год был скорректирован.

Банк демонстрировал существенное улучшение бизнес-показателей в начале 2023 года, наращивая чистую прибыль на протяжении трех кварталов до рекордных 411,4 млрд руб. за июль—сентябрь. Результат четвертого квартала оказался ниже на 12,7% — 359,7 млрд руб., что сопоставимо с уровнями начала года.

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Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Из чего сложилась рекордная прибыль 2023 года

  • За прошлый год чистые процентные доходы Сбербанка составили 2,56 трлн руб., что более чем на треть (36,8%) превышает показатели кризисного 2022 года и в 1,4 раза лучше уровней 2021 года. Чистая процентная маржа в четвертом квартале 2023 года выросла до 6,26% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса, отмечается в сообщении кредитной организации.
  • Чистые комиссионные доходы «Сбера» в 2023 году достигли 736,9 млрд руб., прибавив 9,4% год к году. По сравнению с докризисным 2021-м они выросли на 19,4%. В пресс-релизе указано, что в прошлом году этот компонент прибыли был подвержен «влиянию разовых факторов» в части конверсионных операций, без него чистые процентные доходы выросли сильнее — на 15,4% год к году.
  • Чистые доходы банка от операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также от валютной переоценки составили 94,2 млрд руб. против убытка по этой статье баланса в 2022 году в размере 525,5 млрд руб.
  • В 2023 году «Сбер», как и многие российские банки, существенно сократил расходы на резервы — они составили всего 265 млрд руб. против рекордных 555,4 млрд руб. в кризис.
  • Рентабельность капитала (ROE) группы по итогам года достигла 25,3%. На 2024 года целевой ориентир «Сбера» по этому показателю — оставаться выше 22%, говорил ранее финансовый директор банка Тарас Скворцов. В четвертом квартале ROE «Сбера» снизилась до 22,9%, на 4,7 процентных пункта, по сравнению с третьим. Рентабельность капитала выше 22% — «минимальное значение», которое позволит «Сберу» в этом году и наращивать бизнес, и платить значительные дивиденды, пояснял Скворцов.

«Если посмотреть нашу рентабельность капитала, которую мы сегодня обозначаем, и взять наш капитал, который тоже известен, мы уже на следующий год и каждый последующий год таргетируем безусловное увеличение чистой прибыли», — отмечал он на «Дне инвестора» Сбербанка в декабре 2023 года.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк чистая прибыль отчетность по МСФО
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