Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн

Как распределяется рублевый госдолг России
Как отмечает ЦБ, наибольшая концентрация инвесторов отмечается в ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД). В руках одного участника сосредоточено 50,9% этих бумаг, хотя номинальный объем таких выпусков незначителен в масштабах размещений Минфина (всего 253 млрд руб.). Поэтому негативные последствия высокой концентрации в этом сегменте ограничены, считает регулятор.
Если рассматривать ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), на долю крупнейшего держателя приходится больше трети бумаг, или 34,8%. В 2020 году ОФЗ с переменными ставками, или «флоатеры», пользовались повышенным спросом среди крупных российских банков.
Самый крупный сегмент рынка ОФЗ, представленный бумагами с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), имеет самый широкий круг инвесторов. На десять крупнейших участников приходится 44,5% таких облигаций.
Высокая концентрация на рынке ОФЗ «носит временный характер», считают в ЦБ. «Постепенно с ростом числа участников можно ожидать ее снижения», — говорится в обзоре.
При этом в 2020 году доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ упала на 8,9%, поскольку нерезиденты снизили свое участие в новых размещениях Минфина. На 1 января 2021 года иностранцы держали меньше четверти (23,3%) выпущенных ОФЗ. Лидирующие позиции занимают инвесторы из Великобритании и США: их суммарные вложения в рублевый госдолг оценивали в 1,89 трлн руб. по номиналу, что превышает общие вложения инвесторов из других иностранных юрисдикций. Причем ЦБ отмечает высокую долю спроса на ОФЗ со стороны «настоящих» нерезидентов: среди зарубежных игроков, инвестирующих в ОФЗ, доля присутствия аффилированных с Россией лиц составляет менее 1%.
«Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств», — предупреждает Банк России, хотя оговаривается, что превалирующая доля локальных инвесторов на рынке ОФЗ снижает подобные риски.
США и Великобритания обсуждают введение новых, «экстремальных» санкций против России, сообщило 5 марта агентство Bloomberg. В начале марта власти Соединенных Штатов и Евросоюза уже ввели санкции в отношении некоторых чиновников и силовиков, а власти США незначительно расширили существующие ограничения в отношении России, касающиеся экспорта чувствительных технологий. Поводом стали отравление Алексея Навального и замена его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если Вашингтон установит факт нарушения Москвой запрета на применение химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о распространении санкций на российский госдолг, говорили собеседники Bloomberg.