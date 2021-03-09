Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 17:24
Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным РБК Cтиль и Bentley, 21:32 Драчев отреагировал на иск от Союза биатлонистов России Спорт, 21:31 Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах Общество, 21:15 Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн Финансы, 21:11 «Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы Политика, 21:00 Путин одобрил идею закрепить правовой статус начинающих ученых Общество, 20:54 Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе Политика, 20:50 Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком Общество, 20:35 Союз биатлонистов России подал иск к бывшему президенту Спорт, 20:25 Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК Технологии и медиа, 20:07 Норвегия обжаловала дисквалификацию Клебо за сломанную палку Большунова Спорт, 20:05 Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот» Общество, 19:59 «Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO Бизнес, 19:57 Владимир Белановский ушел с поста замглавы Минцифры Политика, 19:51
Финансы ,  
0 

Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн

Он владеет 17,7% всего объема выпущенных рублевых ОФЗ, сообщил Банк России. Но пока ЦБ беспокоит не высокая концентрация среди локальных покупателей, а лидерство Великобритании и США в списке иностранных инвесторов
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На 1 января 2021 года крупнейший российский держатель облигаций федерального займа (ОФЗ), размещаемых Минфином, владел бумагами на 2,4 трлн руб., сообщил ЦБ. Это 17,7% всего объема рынка рублевых гособлигаций России, показал мониторинг регулятора по данным депозитариев.

Банк России считает такую концентрацию на внутреннем долговом рынке «относительно высокой». Больше половины российского госдолга, номинированного в ОФЗ (51,1%), приходится на десять крупных участников. Среди них есть локальные инвесторы и нерезиденты, отмечает ЦБ, не раскрывая перечень держателей.

На начало 2021 года внутренний долг России составлял 14,06 трлн руб., следует из статистики Минфина. На разные виды облигаций федерального займа приходилось примерно 13,7 трлн руб. За прошлый год заимствования государства на локальном рынке выросли на 50,6%, или 4,7 трлн руб. Заметнее всего на фоне кризиса и пандемии увеличился выпуск ОФЗ-ПК (с переменным купоном) — за 2020 год объем таких обязательств вырос в 2,7 раза, или почти на 3 трлн руб. Для сравнения: выпуск ОФЗ-ПД с фиксированной ставкой купона за тот же период прибавил 25,1%, или 1,6 трлн руб.

Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как распределяется рублевый госдолг России

Как отмечает ЦБ, наибольшая концентрация инвесторов отмечается в ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД). В руках одного участника сосредоточено 50,9% этих бумаг, хотя номинальный объем таких выпусков незначителен в масштабах размещений Минфина (всего 253 млрд руб.). Поэтому негативные последствия высокой концентрации в этом сегменте ограничены, считает регулятор.

Если рассматривать ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), на долю крупнейшего держателя приходится больше трети бумаг, или 34,8%. В 2020 году ОФЗ с переменными ставками, или «флоатеры», пользовались повышенным спросом среди крупных российских банков.

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами

ЦБ впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Самый крупный сегмент рынка ОФЗ, представленный бумагами с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), имеет самый широкий круг инвесторов. На десять крупнейших участников приходится 44,5% таких облигаций.

Высокая концентрация на рынке ОФЗ «носит временный характер», считают в ЦБ. «Постепенно с ростом числа участников можно ожидать ее снижения», — говорится в обзоре.

При этом в 2020 году доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ упала на 8,9%, поскольку нерезиденты снизили свое участие в новых размещениях Минфина. На 1 января 2021 года иностранцы держали меньше четверти (23,3%) выпущенных ОФЗ. Лидирующие позиции занимают инвесторы из Великобритании и США: их суммарные вложения в рублевый госдолг оценивали в 1,89 трлн руб. по номиналу, что превышает общие вложения инвесторов из других иностранных юрисдикций. Причем ЦБ отмечает высокую долю спроса на ОФЗ со стороны «настоящих» нерезидентов: среди зарубежных игроков, инвестирующих в ОФЗ, доля присутствия аффилированных с Россией лиц составляет менее 1%.

Иностранцы резко сократили участие в покупке российского госдолга
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств», — предупреждает Банк России, хотя оговаривается, что превалирующая доля локальных инвесторов на рынке ОФЗ снижает подобные риски.

США и Великобритания обсуждают введение новых, «экстремальных» санкций против России, сообщило 5 марта агентство Bloomberg. В начале марта власти Соединенных Штатов и Евросоюза уже ввели санкции в отношении некоторых чиновников и силовиков, а власти США незначительно расширили существующие ограничения в отношении России, касающиеся экспорта чувствительных технологий. Поводом стали отравление Алексея Навального и замена его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если Вашингтон установит факт нарушения Москвой запрета на применение химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о распространении санкций на российский госдолг, говорили собеседники Bloomberg.

Автор
Юлия Кошкина
ОФЗ госдолг Минфин
Материалы по теме
Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году
Экономика
Минфин оценил риск санкций против российского госдолга
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter