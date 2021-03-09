Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн

Он владеет 17,7% всего объема выпущенных рублевых ОФЗ, сообщил Банк России. Но пока ЦБ беспокоит не высокая концентрация среди локальных покупателей, а лидерство Великобритании и США в списке иностранных инвесторов

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На 1 января 2021 года крупнейший российский держатель облигаций федерального займа (ОФЗ), размещаемых Минфином, владел бумагами на 2,4 трлн руб., сообщил ЦБ. Это 17,7% всего объема рынка рублевых гособлигаций России, показал мониторинг регулятора по данным депозитариев.

Банк России считает такую концентрацию на внутреннем долговом рынке «относительно высокой». Больше половины российского госдолга, номинированного в ОФЗ (51,1%), приходится на десять крупных участников. Среди них есть локальные инвесторы и нерезиденты, отмечает ЦБ, не раскрывая перечень держателей.