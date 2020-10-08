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Иностранцы резко сократили участие в покупке российского госдолга

В сентябре нерезиденты купили лишь 7,6% выпущенных Минфином гособлигаций, сообщил ЦБ. Такого не наблюдалось, как минимум, с начала 2018 года. Причина — в росте волатильности на рынке из-за угрозы санкций и второй волны пандемии
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Волатильность на финансовых рынках в сентябре сказалась на желании иностранных инвесторов вкладывать деньги в российский госдолг. В прошлом месяце Минфин разместил на внутреннем рынке облигации федерального займа (ОФЗ) на 833,2 млрд руб. по номиналу, но лишь 7,6% от этого объема выкупили нерезиденты, говорится в обзоре Банка России (.pdf). Это самый низкий уровень участия нерезидентов в аукционах по меньшей мере с начала 2018 года, следует из статистики ЦБ. В сентябре покупки ОФЗ иностранными инвесторами составили всего 63,5 млрд руб. по номиналу.

Нерезиденты также были в числе тех, кто избавлялся от российских гособлигаций на вторичном рынке. За месяц чистые продажи ОФЗ со стороны иностранцев и «дочек» зарубежных банков составили 58,1 млрд руб., по сравнению с августом объем вырос на 71,4%. По итогам месяца доля нерезидентов на рынке российского госдолга снизилась на 2,5 п.п., до 26%. Объем их вложений в ОФЗ упал до 42,8 млрд руб.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Сокращение присутствия иностранцев на рынке госдолга связано с внешними факторами, поясняет Банк России. Распродажа ОФЗ и низкая вовлеченность в покупку новых выпусков произошли на фоне роста заболеваемости коронавирусом и усиления геополитических рисков. В сентябре власти Германии и Евросоюза допустили введение новых санкций в отношении России, назвав причиной отравление оппозиционера Алексея Навального ядом группы «Новичок» (Москва с обвинениями не согласна и настаивает на совместном расследовании случившегося).

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Фото:Иван Юдин / ТАСС

Как отмечает ЦБ, низкий спрос со стороны нерезидентов не помешал Минфину заметно нарастить привлечение через ОФЗ. Ведомство в основном предлагало инвесторам облигации с плавающим купоном — на них пришлось 86% выпущенных в сентябре ОФЗ. Этот инструмент интересен банкам, их доля участия в аукционах заметно выросла — с 57,2% в июле до 82,9% в сентябре.

В октябре Минфин продолжил наращивать заимствования. 7 октября ведомству удалось провести рекордное размещение ОФЗ: на одном аукционе инвесторы купили облигации на 315,7 млрд руб. В планах правительства — до конца года занять на внутреннем рынке 2 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за роста расходов в пандемию.

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Автор
Юлия Кошкина
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