Иностранцы резко сократили участие в покупке российского госдолга

В сентябре нерезиденты купили лишь 7,6% выпущенных Минфином гособлигаций, сообщил ЦБ. Такого не наблюдалось, как минимум, с начала 2018 года. Причина — в росте волатильности на рынке из-за угрозы санкций и второй волны пандемии

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Волатильность на финансовых рынках в сентябре сказалась на желании иностранных инвесторов вкладывать деньги в российский госдолг. В прошлом месяце Минфин разместил на внутреннем рынке облигации федерального займа (ОФЗ) на 833,2 млрд руб. по номиналу, но лишь 7,6% от этого объема выкупили нерезиденты, говорится в обзоре Банка России (.pdf). Это самый низкий уровень участия нерезидентов в аукционах по меньшей мере с начала 2018 года, следует из статистики ЦБ. В сентябре покупки ОФЗ иностранными инвесторами составили всего 63,5 млрд руб. по номиналу.

Нерезиденты также были в числе тех, кто избавлялся от российских гособлигаций на вторичном рынке. За месяц чистые продажи ОФЗ со стороны иностранцев и «дочек» зарубежных банков составили 58,1 млрд руб., по сравнению с августом объем вырос на 71,4%. По итогам месяца доля нерезидентов на рынке российского госдолга снизилась на 2,5 п.п., до 26%. Объем их вложений в ОФЗ упал до 42,8 млрд руб.

Сокращение присутствия иностранцев на рынке госдолга связано с внешними факторами, поясняет Банк России. Распродажа ОФЗ и низкая вовлеченность в покупку новых выпусков произошли на фоне роста заболеваемости коронавирусом и усиления геополитических рисков. В сентябре власти Германии и Евросоюза допустили введение новых санкций в отношении России, назвав причиной отравление оппозиционера Алексея Навального ядом группы «Новичок» (Москва с обвинениями не согласна и настаивает на совместном расследовании случившегося).