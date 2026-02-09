ЦБ объяснил цель единой базы данных банковских карт россиян

Единый реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках, пояснил регулятор. Его создание предусмотрено во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством, который сейчас рассматривает Госдума

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России подтвердил создание единого реестра банковских карт граждан. В пресс-службе регулятора в ответ на запрос РБК сообщили, что такая база позволит отслеживать количество карт, оформленных в разных банках.

«В рамках проекта «Антифрод 2.0» (законопроект о противодействии преступлениям в информационном пространстве. — РБК) мы прорабатываем создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках», — сообщили в ЦБ.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев отмечал, что Банк России и Минцифры «хорошо поработали» над этим вопросом, поэтому «все чувствительные моменты сняты». Комментируя сроки создания реестра, он указал, что регулятор подготовит единую базу в течение года.

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, получивший условное название «Антифрод 2.0», правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. В него вошло два десятка инициатив по защите граждан, включая ограничение по количеству банковских карт: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, лимит карт позволит эффективнее бороться с дропами, или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные деньги. Она заверила, что ограничения не затронут обычных граждан, «потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт».