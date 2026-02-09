 Перейти к основному контенту
ЦБ объяснил цель единой базы данных банковских карт россиян

Единый реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках, пояснил регулятор. Его создание предусмотрено во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством, который сейчас рассматривает Госдума
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России подтвердил создание единого реестра банковских карт граждан. В пресс-службе регулятора в ответ на запрос РБК сообщили, что такая база позволит отслеживать количество карт, оформленных в разных банках.

«В рамках проекта «Антифрод 2.0» (законопроект о противодействии преступлениям в информационном пространстве. — РБК) мы прорабатываем создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках», — сообщили в ЦБ.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев отмечал, что Банк России и Минцифры «хорошо поработали» над этим вопросом, поэтому «все чувствительные моменты сняты». Комментируя сроки создания реестра, он указал, что регулятор подготовит единую базу в течение года.

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, получивший условное название «Антифрод 2.0», правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. В него вошло два десятка инициатив по защите граждан, включая ограничение по количеству банковских карт: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, лимит карт позволит эффективнее бороться с дропами, или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные деньги. Она заверила, что ограничения не затронут обычных граждан, «потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт».

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Милена Костерева Милена Костерева
Банк России Банковские карты кибермошенничество
