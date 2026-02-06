 Перейти к основному контенту

Финансы⁠,


ЦБ рассказал, из-за чего россияне чаще всего жаловались на банки

ЦБ сообщил о росте числа жалоб россиян на банки из-за блокировок карт
В 2025 году россияне чаще жаловались на банки из-за блокировки карт и отказа в проведении операций. Зампред ЦБ назвал мифом информацию о миллионах заблокированных карт
Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock
Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock

Общее число жалоб россиян на банки в 2025 году составило 235,2 тыс., это на 14,7% больше, чем годом ранее, сообщает Центробанк. Чаще всего люди жаловались на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже — на навязывание дополнительных услуг.

По сравнению с 2024 годом число жалоб по поводу проблем с расчетными счетами выросло с 34,8 тыс. до 58,1 тыс.

Регулятор пояснил, что рост связан с усилением мер против финансового мошенничества — расширением критериев подозрительных операций и автоматизацией антифрод-систем. В то же время, говорится в сообщении ЦБ, именно за счет этих мер клиенты стали меньше сообщать о передаче денег или персональных данных под влиянием мошенников.

В ЦБ рассказали о новом способе снять блокировку с банковских карт
Финансы
Фото:Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

«Проблема в том, что банки зачастую не объясняли клиентам, в чем причина ограничений, и что делать, чтобы их снять», — заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. В августе ЦБ направил кредитным организациям рекомендации по этому поводу, и по данным регулятора, «большинство банков им следуют».

Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью «Российской газете» заявил, что в отношении базы о мошеннических операциях и блокировок карт «очень много домыслов и мифов». Один из них заключается в том, что увеличение количества признаков мошеннических переводов, выявленных ЦБ, влияет на блокировку карт. «Когда банк выявляет такой перевод, то он временно приостанавливает перевод, предупреждает клиента о риске обмана, но саму карту не блокирует», — указал Зубарев. Он добавил, что «экспертные оценки про миллионы заблокированных карт — из области фантастики».

ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

Наталия Анисимова
Центробанк Банк России блокировка карт
