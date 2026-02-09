Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России в течение года подготовит единую базу, в которой будет представлена информация о банковских картах, оформленных у каждого гражданина, заявил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев на заседании IT-комитета Госдумы, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что это ограничение по картам. Здесь, мне кажется, нам удалось отработать с Центральным банком в первую очередь. <…> Мы вышли на оптимальное количество [банковских карт]. Более того, Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране», — сказал он.

Лебедев отметил, что Банк России и Минцифры хорошо поработали над этим вопросом, и «все чувствительные моменты сняты». «Сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», — добавил замминистра.

Подготовка единой базы владельцев банковских карт — часть второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Всего в пакет вошли два десятка инициатив по защите граждан, включая ограничение по количеству банковских карт. В правительстве считают, что лимит на человека должен составить 10 карт, Банк России предлагал ограничить их число 20.

