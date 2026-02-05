 Перейти к основному контенту
0

Росфинмониторинг объяснил ограничение на внесение наличных в банкоматы

Внесение наличных через банкоматы позволяет легализовать доходы, полученные от скрытой преступной деятельности, а лимит потенциально позволит снизить риски, в том числе со счетами, открытыми на дропов, считают в Росфинмониторинге
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Внесение наличных через банкоматы может использоваться злоумышленниками в схемах по легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности. Об этом заявили РБК в Росфинмониторинге, комментируя предложение ограничить внесение физлицами валюты через банкоматы суммой 1 млн руб. месяц.

Такой вывод содержался в Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проведенной в 2022 году, напомнили в Росфинмониторинге. Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников, пояснили в ведомстве.

«В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — добавили там.

Физлицам запретят вносить через банкоматы более ₽1 млн. Что это значит
Инвестиции
В конце января стало известно, что Минфин подготовил поправки к банковскому законодательству. В частности, предлагается запретить вносить через банкомат&nbsp;сумму свыше ₽1 млн. Выяснили, как это отразится на участниках рынка

Как уточнили РБК в Росфинмониторинге, сотрудники кредитных организаций, в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при наличии соответствующих оснований смогут потребовать предъявить документы или необходимую информацию, подтверждающие источник происхождения денежных средств, вносимых на счет или вклад.

30 января стало известно, что Минфин России предлагает ввести ограничения на пополнение физическими лицами счетов или вкладов через банкомат более чем на 1 млн руб. в месяц. Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ был направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг еще в середине месяца.

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения.

В Госдуме инициативу Минфина поддержали. «Абсолютно логичная инициатива, и в первую очередь она может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников где-то снимают деньги, потом их кладут в банкомат», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Росфинмониторинг легализация доходов мошенники банкоматы наличные законопроект
